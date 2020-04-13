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Asırlardan Mısralara “Beykoz’un Şiir Hali” yarışması başladı

Binlerce yıllık tarihinde unutulmaz şiirlere konu olan Beykoz’un en güzel mısralarla bir kez daha gün yüzüne çıkacağı “Beykoz’un Şiir Hali” Yarışması başladı.

13 Nisan 2020 Pazartesi 08:34
Asırlardan Mısralara “Beykoz’un Şiir Hali” yarışması başladı

Asırlardan Mısralara “Beykoz’un Şiir Hali” yarışması başladı

Beykoz Belediyesi ve Beykoz Kent Konseyi tarafından ödüllü açılan yarışma ilçenin doğal, tarihi ve kültürel birikimine dikkat çekmeyi, toplumun dil, edebiyat ve kültürel değerler konusunda bilinçlenmesini, yeni şair ve sanatçıları teşvik etmeyi amaçlıyor.

Beykoz’un asırlardan gelen değerlerinin şiirlerle mısra mısra dokunacağı, yeni şair ve sanatçıların kendilerini tanıtma fırsatı bulacağı yarışmaya 16 yaşını dolduran tüm ilçe sakinleri başvurabilecek.

Adaylar yarışmaya “Beykoz’da Zaman”, “Beykoz’da Bahar” ve “Beykoz’da Sevgi” konularını ele aldıkları en fazla 2 şiirle katılabilecek.Şairlerin özgür üretimi göz önüne alınarak şiirlerde şekil, tür ve vezin kullanımı ise serbest bırakıldı.

Son Başvuru 30 Nisan

Şiir sahipleri yarışmaya gönderecekleri eserleri 30 Nisan 2020 Perşembe günü saat: 23:59’a kadar iletişim bilgileriyle birlikte kentkonseyi@beykoz.bel.tr adresine ulaştırmak zorunda.

Beykoz’u en güzel anlatan şiirlerin ilçenin kültür-sanat belleğine kazandırılacağı yarışmanın birincisine laptop, ikincisine fotoğraf makinesi, üçüncüsüne ise tablet hediye edilecek.

Yarışmada dereceye giren eserler Beykoz Belediyesi ve Beykoz Kent Konseyi tarafından oluşturulacak seçici kurul tarafından 15 Mayıs 2020 tarihine kadar kurumun sosyal medya hesaplarından ilan edilecek.

Beykoz’un Şiir Hali Yarışması için fiziksel ortamda ödül töreni yapılmayacak olup ödüller eser sahiplerinin adreslerine kargoyla teslim edilecek.

Anahtar Kelimeler:
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