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Atölye Modern'in çevrimiçi seminerleri 19 Ekim'de başlıyor

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, Hikâye ve Roman Atölyesi, Günümüz Sanatı ve NFT, Çağdaş Sanatı Anlamak seminerlerinden oluşan sonbahar programı 19 Ekim’de başlıyor

01 Ekim 2022 Cumartesi 14:56
Atölye Modern'in çevrimiçi seminerleri 19 Ekim'de başlıyor

Atölye Modern'in çevrimiçi seminerleri 19 Ekim'de başlıyor 

İstanbul Modern'in yetişkinlere yönelik seminer programı Atölye Modern, çevrimiçi devam ediyor. Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, Hikâye ve Roman Atölyesi, Günümüz Sanatı ve NFT, Çağdaş Sanatı Anlamak seminerlerinden oluşan sonbahar programı 19 Ekim’de başlıyor

Atölye Modern Çevrimiçinin sonbahar programındaki, katılımcıların yazın alanındaki sınırlarını geliştirebilecekleri Yaratıcı Yazarlık Atölyesi ile Hikâye ve Roman Atölyesi’ni Mario Levi ile gerçekleşiyor.

Çağdaş sanatçı ve eğitimci Bager Akbay tarafından yürütülen seminer, güncel teknolojilerle çalışan sanatçıları, sanat koleksiyonu oluşturma süreçlerinin nasıl değiştiğini ve dijital sanat koleksiyonu oluşturma pratiklerini konu alıyor.   

Çağdaş Sanatı Anlamak seminerleri, sanatı anlamaya ve yorumlamaya odaklanıyor. Temel kavramları ele alarak tarihsel bir perspektif oluşturuyor. Sanatın güncel konularını yorumlamaya dair yöntemler sunarken katılımcıların çağdaş sanatla bağını güçlendiriyor.  Program, Dr. Nusret Polat , Dr. Ögr. Üyesi Osman Erden ve Dr. Ögr. Üyesi Fırat Arapoğlu tarafından veriliyor. 

Atölye Modern Katılım belgesi

Katılımcılar, derslerin her birine ayrı ayrı veya bir bütün olarak hepsine kayıt yaptırabiliyor. Tüm derslere katılanlara ise Atölye Modern Çevrimiçi Katılım Belgesi sunuluyor. Dersler video konferans sistemi aracılığıyla canlı olarak gerçekleşiyor.

Atölye Modern Çevrimiçi seminerleri ücretli ve katılımlar kontenjanla sınırlı. 

Anahtar Kelimeler:
Atölye Modern Çevrimiçiİstanbul Modern
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