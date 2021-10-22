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Aura Art Hub Bebek'te açıldı | Sergi

22 Ekim 2021 Cuma 00:36
Aura Art Hub Bebek'te açıldı | Sergi

Aura Art Hub Bebek'te açıldı


Ünlü sanatçı Alea Pınar Du Pre ve sanat dünyasında ‘’sanatçı avcısı’’ olarak tanınan sanat danışmanı Nagihan Özel’in, bir sanat galerisinden çok daha fazlasını, sanata dair yeni bir pencere, ve bütünleyici bir bakış açısını benimseyerek yarattıkları Aura Art Hub, açıldı. 

Görsel sanatlara dayanan sanatsal projeler için, ismindeki manayı taşıyarak bir ‘’hub’’ hedefi ile Bebek’te açılan Aura Art Hub, Türkiye’deki sanat dünyasına yeni bir ses ve yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlıyor.
Farklı disiplinlerde çalışan yerli ve yabancı temsiliyetleri ile, Türkiye’de  proje yapmak isteyen tüm kolektör, kurum ve kuruluşlara aracılık edecek olan Aura Art Hub, adından sıkça söz ettirecek projelere imza atacak. 


Alea Pınar Du Pre, Patrick Rubinstein, Ayca Oksum, Laurie Raskin, Rasim Koynar, Laura Margarita, Kadir Akyol, Yasemin Aslan Bakiri gibi Türk ve yabancı global çapta eserleri takip edilen birçok sanatçıya 
ev sahipliği yapan Aura Art Hub’ın açılış etkinliğinde birbirinden kıymetli sanat sever misafirler ağırlandı. 

Şehrin özgün ve yeni nesil deniz mahsulü restoranı AZUR, etkinliğe damgasını vurdu.  Sadece çok özel davetler için catering servisi veren AZUR, Aura Art Hub açılışı için Trüflü Mini Cheesecake, Akya Pastırmalı Midye Topları, Satay Soslu Karides gibi lezzetlerden oluşan seçkin bir menü sundu. Gece boyunca eserler kadar Azur’un lezzetleri de konuşuldu.

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Son Güncelleme: 22.10.2021 00:50
Anahtar Kelimeler:
Aura Art HubSergi
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