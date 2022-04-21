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Ayasofya'nın kapısını yutmak için koparmışlar

Asırlık Ayasofya Camii kapısının küçük küçük parçalar haline getirerek yutulduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Asırlık kapı koruma altına alındı.

21 Nisan 2022 Perşembe 17:45
Ayasofya'nın kapısını yutmak için koparmışlar

Ayasofya'nın kapısını yutmak için koparmışlar


İbadete açılmasının ardından tartışmaların odağı haline gelen Ayasofya Camii kapısından parça koparılmasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Bu arada cami güvenlik kameralarının kayıt yapılmadığı iddiaları araştırılıyor. Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar katıldığı Habertürk yayınında, bir görevlinin kendisine, “İnsanlar oradan geçerken ellerini sürtüyorlar. Bazıları hatta oradan parça koparıp ağızlarına atıyorlar” dediğini aktardı.

Sanat Tarihi Derneği sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Ayasofya'da meydana gelen tahribatı açıklamıştı. Kamuoyundan büyük tepki alan olay ardından müfettiş görevlendirilerek inceleme başlatılmıştı.Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar, Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunarak olayla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Üç hafta önce Ayasofya’ya geldiğini ve böyle bir durumla karşılaşmadığını belirten Yaşar, güvenlik kamera kayıtlarının olmadığını belirterek, "Bana verilen yanıt kayıtların olmadığı yönünde. Eğer Ayasofya'da güvenlik kamera kayıtları işlemiyorsa bu daha da büyük bir problem” dedi.

Yaşar ayrıca bir görevlinin kendisine, "İnsanlar burayı kutsal sayıyor; turistler, yerli insanlar… Oradan geçerken ellerini sürtüyorlar. Bazıları hatta oradan parça koparıp ağızlarına atıyorlar" diye yanıt verdiğini de söyledi. Yaşar, duydukları karşısında şok olduğunu belirtirken “Şaka gibi” dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Ayasofya Camii İmparatorluk Kapısı'nın tahribatına yönelik incelemenin yapılması için idari ve teknik olmak üzere iki müfettiş görevlendirilmiştir" denilmişti.

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Ayasofya
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