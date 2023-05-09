Aydil Erol 85 yaşında hayatını kaybetti

Son 50 yılını Türk basınında çok sayıda gazetenin düzeltme servisinde müsahhih ve fıkra yazarı olarak geçiren Gazeteci Yazar Aydil Erol, 87 yaşında hayata veda etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi, gazeteci, yazar ve şair Aydil Erol, bir süredir yaşadığı İzmir'de vefat etti. Erol’un cenazesi, yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy Kerem Aydınlar Camisi’nden alınarak Çengelköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

TGC, Erol’un vefat haberini paylaşarak, “Değerli meslektaşımız Aydil Erol’u kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Uzun yıllar mesleğimize başarıyla hizmet eden Aydil Erol’un ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

AYDİL EROL KİMDİR?

Şair ve yazar Aydil Erol, 25 Mayıs 1938’de İstanbul Çengelköy’de dünyaya geldi. Gazete yazılarının bir bölümündeimzasını kullanan yazar, ilkokulu Çengelköy’de okudu.

Beyoğlu Erkek Orta Terzilik Okulu’nun ikinci sınıfında iken geçirdiği trafik kazası nedeniyle yaklaşık bir yıl yürüyemeyen Erol, iyileştikten sonra okulu bırakıp çalışmaya başladı ve 20 yıl trikotajcılık yaptı. İlk yazısı 1958’de Milliyet gazetesinde çıkan Erol, 1974’ten itibaren (Yeni) İstanbul gazetesinde günlük fıkra yazarlığı yaptı. Tercüman gazetesinde düzeltmenlik, Hergün gazetesinde günlük fıkra yazarlığı yapan Erol’un yazı ve şiirleri Karakedi, Milli Yol, Tarla, Toprak, Ötüken, Türkiye, Devlet, Yeni İstanbul, Babıali’de Sabah, Son Havadis, Türk Yurdu, Türk Dünyası Araştırmaları, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Türkeli, Kurultay, Ayyıldız, Dil, Türk Kültürü, Türk Edebiyatı,Türk Dili ve son olarak Ufuk Ötesi'nin de aralarında bulunduğu birçok gazete ve dergide yayımlandı.

Bazı şiirleri bestelenen Erol, adlar konusundaki çalışmalarından ötürü 2002 yılında Türk Dil Kurumu’nun adlar koluna üye alındı. Erol’un 'Hoyratlar' adlı şiir kitabı 1990’da okuyucuyla buluşurken, 'Şarkılarla Şiirlerle Türkülerle ve Tarihi Örneklerle Adlarımız' eseri 1989’da, 'Mehmet Akif' ve 'Ahmet Haşim' 2002’de, 'Bamteli' eseri ise 2005’te yayımlandı.