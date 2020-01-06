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Aygaz'ın 'Binip binmeden konuşma' reklam filmine yeni ödül

Aygaz, otogazın yüksek oktanlı ve yüksek performanslı bir yakıt olduğunu anlattığı, “Binip Binmeden Konuşma” reklam filmiyle Kristal Elma Türkiye Reklam Ödülleri Yarışması’nda iki ödüle birden layık görüldü.

06 Ocak 2020 Pazartesi 18:01
Aygaz'ın 'Binip binmeden konuşma' reklam filmine yeni ödül

Aygaz'ın 'Binip binmeden konuşma' reklam filmine yeni ödül

Aygaz’a Kristal Elma’dan iki ödül birden geldi. Otogazın yüksek oktanlı ve yüksek performanslı bir yakıt olduğunu, "Binip Binmeden Konuşma" reklam filmi için özel olarak ürettiği "Canavar Araba" ile anlatan Aygaz, Effie’den sonra, Kristal Elma’dan da ödülle döndü. Aygaz, bu yıl 31’incisi düzenlenen Kristal Elma Türkiye Ödül töreninde, “Entegre Kampanyalar/Dayanıklı Tüketim” ve “Film-TV ve Sinema/Hizmetleri/ Otomotiv ve Otomotiv Ürünleri” kategorilerinde Bronz Elma ödüllerinin sahibi oldu.

Ürün kalitesi ve üstün hizmet anlayışıyla Türkiye’nin en çok tercih edilen LPG markası olan Aygaz, Effie Reklam Ödülleri’nden sonra, Kristal Elma Ödülleri’nde de “Entegre Kampanyalar/Dayanıklı Tüketim” ile “Film-TV ve Sinema/Hizmetleri/ Otomotiv ve Otomotiv Ürünleri” kategorilerinde Bronz Elma ödüllerinin sahibi oldu.

31. Kristal Elma Ödülleri, Türkiye’de pazarlama iletişiminin yaratıcılık düzeyini yükseltmek; ajanslar ve şirketlerin özgün başarılarını belgelemek amacıyla düzenleniyor. Kristal Elma’da bu yıl, sekiz büyük, 166 kristal, 151 gümüş, 138 bronz ve beş özel olmak üzere toplam 468 ödül sahiplerini buldu.

Aygaz, otogazın yüksek oktanlı yüksek performanslı bir yakıt olduğunu vurgulamak amacıyla geçen yıl hazırladığı reklam filmleri için Türkiye’nin ilk LPG’li “monster” aracını üretmişti. Ünlü yönetmen Ali Taner Baltacı’nın yönettiği; Erdem Baş, Aydan Taş, Feramuz Tanrıverdi ve Sarp Bozkurt’un rol aldığı reklam filmi için, yaklaşık 6 metre uzunluğunda, 3,5 metre genişliğinde, 3,3 metre yüksekliğindeki “Canavar Araba” özel olarak üretilmişti. Reklam filmi, otogazla ilgili yanlış bilinen konulara dikkat çekerek, bu konuda kamuoyundaki algıyı değiştirmeyi amaçlıyor.
 

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