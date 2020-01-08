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Ayşe Dündar'ın ilk kitabı | Gökbilimcinin Salyangozu” Ay Işığında İzler Bırakıyor

Yitik Ülke Yayınları’nın öykü yazarı Ayşe Dündar’ın ilk kitabı “Gökbilimcinin Salyangozu” ikinci baskısını yaptı.

08 Ocak 2020 Çarşamba 13:17
Ayşe Dündar'ın ilk kitabı | Gökbilimcinin Salyangozu” Ay Işığında İzler Bırakıyor

Ayşe Dündar'ın ilk kitabı | Gökbilimcinin Salyangozu” Ay Işığında İzler Bırakıyor


Otuz beş yıllık bir eczacı olan Ayşe Dündar’ın geçtiğimiz ay hayallerinin peşinden giderek çıkarttığı ilk öykü kitabı “Gökbilimcinin Salyangozu”, ikinci baskısı seçkin kitapçıların raflarında yerini aldı.

Ölümsüzlüğe varmanın yolunun, sözcüklere benzeri olmayan anlamlar yüklemekten geçtiğini kanıtlayan yazar, gördüğü ilgi sayesinde on iki öyküden oluşan kitabının ikinci baskısını okuyucularıyla buluşturdu.

Tanıdığımız pek çok insanın yanında, sıradan insanların sıra dışı hayatlarını anlatan ve ilk olarak, eczanesinde insanlara yardım eden, onlara şifa verme duygusu içinde yaptığı işini çok seven Dündar, öykülerindeki güzel sözcüklerle de okucularına şifa veriyor.

Kalemini kullanarak bir değirmenden tam on iki rüzgâr çıkarmayı başaran eczacı yazar Ayşe Dündar, ironik göndermelerle okuyucunun aklını başından alıyor.

Ayşe Dündar Hakkında

Samsun’da doğdu. İstanbul’da büyüdü. Önce düş kurmayı, ardından okumayı öğrendi. Elinde diplomasıyla Eczacılık Fakültesi’nin kapısından çıktığı anda, başarıyı sevdiği işi yaparak aramaya karar vermişti. Eczane açtı, insanlara yardım etme, onlara şifa verme duygusu içinde yaptığı işini çok sevdi.

Bu arada müzik, heykel, resim ve fotoğraf peşinde koştu durdu. Yoruldu yorulacakken asıl aradığının, yaşamın sadeliğinde gizlenen olağanüstü durumları keşfetmek olduğunu fark etti. Reçete okumaktan yorulan gözlerini, kitap okuyarak dinlendirdi çoğu zaman.

Yaşar Kemal’in Anadolu efsanelerine, Márquez’in günlük yaşamdan çekip çıkardığı büyüleyici karakterlere, Virginia Woolf’un anlatım diliyle bütünleşen cesaretine hayran kalmaktan alamadı kendini. Sonunda yazmaya başladı, laboratuvarda ilaç hazırlarken harfleri de kattı aralarına; yeni ilaçlar, yeni sözcük dizileri oluşturdu. Yeni anlamlar yarattı. Dediğine göre daha hızlı iyileşti bunları kullanan insanlar. Şimdi yalnız eczanesinde değil, her yerde, yazdığı öykülerle güzel sözcüklerin de şifa verdiğini anlatıyor herkese…

Anahtar Kelimeler:
Ayşe DündarGökbilimcinin SalyangozuAy Işığında Izler
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