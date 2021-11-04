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Azerbaycanlı düşünür ve şair Nizami Gencevi Antalya’da anıldı

Gencevi'nin doğumunun 880. yılı münasebetiyle, Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği, Konyaaltı Halk Eğitim Merkezi ve Konyaaltı Belediyesi işbirliği ile Konyaaltı Belediyesi Fuaye Alanı'nda düzenlenen etkinlikle anıldı

04 Kasım 2021 Perşembe 13:01
Azerbaycanlı düşünür ve şair Nizami Gencevi Antalya’da anıldı

Azerbaycanlı Büyük düşünür ve şair Nizami Gencevi Antalya’da anıldı

Azerbaycanlı büyük düşünür ve şair Nizami Gencevi'nin doğumunun 880. yılı münasebetiyle, Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği, Konyaaltı Halk Eğitim Merkezi ve Konyaaltı Belediyesi işbirliği ile Konyaaltı Belediyesi Fuaye Alanı'nda düzenlenen anma merasiminde, Gencevi'nin eserleri ve onun şahsiyetinin tanıtımıyla ilgili sergi açıldı.

Sergi açılışna Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Özcan Akbulut, Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Ünal ve şube müdürleri, Türk Ocakları Antalya Şubesi Başkanı Yardımcısı Orhan Tat, Anadolu Hemşeri Dernekleri Platformu (AHDER) Genel Başkan Yardımcısı Ziya Koçyiğit ve Genel sekreter Sayim Koçak, Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr.Kürşat Çavuşoğlu, Kazakistan,Türk, Avrasya Halkları Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Akmaral Ryspai, Irak Akdeniz ve İslam ülkeleri İş İnsanları Derneği ve Tüm Hataylılar ve Hatay Dostları Derneği (TÜMHATAYDER) Genel Başkanı Hikmet Kenan Yozgatlı, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İnsanlık aleminde sanat ve fikir tarihinde yeni sayfalar açmış, dünya ve Azerbaycan edebiyatının dahi şairi ve düşünürü Nizami Gencevi doğumunun 880’inci yılında, Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte anıldı.

Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ceyran Sattarova, Büyük Azerbaycan şairi ve Türk dünyasının gururu Nizami Gencevi'yi doğumunun 880'inci yıldönümünde anıyoruz.  2021 yılının, Azerbaycan'da "Nizami Gencevi Yılı" ilan edildiğini, bunun dün de bu gün de Azerbaycan ve dünyada Nizami Gencevi ve eserlerine olan ilgi ve verilen değerin ifadesi olduğunu belirtti.

Nizami Gencevi'nin, el yazmaları, Azerbaycanlı şairin kitaplarının minyatür görüntüleri ve sanat eseri  ve resimleri sergilendi. 

Son Güncelleme: 04.11.2021 14:50
Anahtar Kelimeler:
Nizami Gencevi
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