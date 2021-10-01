Baksı Müzesi “Kıraçta Heykel” sergisini Contemporary İstanbul’a taşıyor

Kıraç bir tepeden tarihi bir tersaneye: Baksı Müzesi “Kıraçta Heykel” sergisini

şiirsel enstantaneler ile Contemporary İstanbul’a taşıyor

Çağdaş müzeciliği yepyeni bir anlayışla Anadolu’nun kültür varlıkları haritasına katan Baksı, 20. yıl kutlamaları kapsamında hayata geçirdiği “Kıraçta Heykel” sergisini özel bir video çalışması ile Contemporary İstanbul ziyaretçilerine sunmaya hazırlanıyor. 7-10 Ekim tarihleri arasında Tersane İstanbul’da gerçekleşecek sanat fuarında Baksı Müzesi, sanatseverleri heykellerin rehberlik ettiği bu şiirsel yolculuğa ortak olmaya davet ediyor. Sergide, Erdal Duman, Günnur Özsoy, Hüsamettin Koçan, İbrahim Koç, Kemal Tufan, Mike Berg, Nermin Er, Osman Dinç ve Yunus Tonkuş’un yapıtları yer alıyor.

Anadolu’nun kadim bir köşesinden bugüne dair mesajlar

Baksı tepesinden Çoruh nehrini seyreden heykellerin, içine yerleştikleri coğrafyayla yeni anlamlar kazandığını ve bu kadim mekâna taze bir bakış getirdiğini ifade eden Baksı Müzesi kurucusu, serginin ortaya çıkış hikâyesini ve çağrıştırdığı duyguları şöyle ifade ediyor:

“Baksı’nın 65 yıldır değişmeden kalmış kıraç tepesi çocukluk anılarımda önemli bir yere sahip. Baksı ve yenilik aslında iç içe kavramlar. Baksı bizim köyün eski adıdır. Türkmenlerin yerleştiği bu köyde onu bize anlatan adak ağacı Huykesen de yıllardır sessizliğiyle orada yaşayanların dileklerini, beklentilerini, sırlarını paylaştı; herkese umut verdi. Bizim heykeller acaba adak ağacının derin kökleriyle o tepede buluşur mu diye bir umudum var. O olmasa bile heykeller, o sonsuz yaşlı tepenin sunduğu umudu ve beklenti zenginliğini çağın insanına taşır ümidi çok da abartılı olmasa gerek. Belki de o tepede Baksı Müzesi, heykel için yeni bir yaşam öneriyor. Ve bu çok boyutlu, çok renkli yaşam, günümüz sanatının çok yönlü enerjisini bize göndermekle kalmıyor, bizi oraya çağırıyor.”

Heykellerin bu sessiz çağrısını Contemporary İstanbul’da geniş bir ziyaretçi topluluğuna ve uluslararası sanat çevrelerine ulaştırmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Koçan, Anadolu’dan ilham alan ve ona yeni değerler katan sanatçıların yapıtlarını yerinde görmek isteyenleri Baksı Müzesi’ne davet etti.

“Kıraçta Heykel” sergisinden görüntülerle hazırlanan video çalışması, Contemporary İstanbul kapsamında 7-10 Ekim tarihleri arasında Tersane İstanbul’da, T6 Salonu B1-211 numaralı Baksı Müzesi standında izlenebilir.