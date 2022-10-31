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Banu Selin Aşan ve Göknil Özkök Sezener'den konser

Üç yıldır müzikal yolculuğunu birlikte sürdüren Banu Selin Aşan ve Göknil Özkök Sezener, 2 Kasım'da Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat'ta ortak konser veriyor

31 Ekim 2022 Pazartesi 21:58
Banu Selin Aşan ve Göknil Özkök Sezener'den konser

Banu Selin Aşan ve Göknil Özkök Sezener'den konser


Tarih : 02 Kasım 2022
Saat 20:00
Mekan:  Yeldeğirmeni Sanat /Kadıköy

Banu Selin Aşan ve Göknil Özkök Sezener, keman ve viyola için yazılmış eserleri, her konser farklı çağlardan oluşacak şekilde dinleyiciye sunuyorlar. Yaklaşık beş yıldır aynı oda müziği topluluğu içinde konserler veren ikili, müzikal birlikteliklerini üç yıldır duo olarak da sürdürüyorlar. 
İkili,  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda öğretim üyesi olarak çalgı ve oda müziği dersleri veriyorlar. 

İkili bu konserde;
W.A.Mozart’ın Sol Majör Duo’sunu, 
L. Spohr’un Mi minör Düet’ini ve 
B. Martinu’nun 3 Madrigal’ini seslendirecekler. 


 

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KonserKonseri
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