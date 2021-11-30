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Banu Selin Aşan ve Gözde Yaşar’dan Muhteşem konser

Banu Selin Aşan ve Gözde Yaşar’ın konser programı, müzik severler için tam bir müzik şöleni. Oda müziğine gönül vermiş ikili, programda üç önemli bestecinin eserlerine yer verecek.

30 Kasım 2021 Salı 23:27
Banu Selin Aşan ve Gözde Yaşar’dan Muhteşem konser

Banu Selin Aşan ve Gözde Yaşar’dan Muhteşem Bir Müzik Şöleni

İkilinin dijital platformlarda yerini alan Ravel ve Schulhoff’un keman ve viyolonsel için eserlerini seslendirdikleri ilk albümlerinden sonra konserleri 8 AralıkYeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek. Programda: 

Joseph Haydn 
Keman ve Viyolonsel için Re Majör Du  

Reinhold Gliere 
Keman ve Viyolonsel için 8 Parça

Erwin Schulhoff 
Keman ve Viyolonsel için Duo

Konserin ilk eseri, aydınlanmanın gerçek temsilcilerinden Joseph Haydn’a ait.  İkili, Haydn’ın olağanüstü güzellik ve zarafet içeren düolarından birini seslendirecekler.

Konserin ikinci eseri; Rus, Sovyet Besteci, Reinhold Gliere ait. Eserlerin, her parçanın kendine özgü bir kimliğe sahip olması için özen gösteren Gliere, müziğini diğerlerinden farklı kılmak için stil ve formdaki değişiklikleri canlı tutar. Gliere Keman ve Viyolonsel için 8 Parçası’nı 1909 yılında yazmış. Eserde; Slav motifleri, canlı bir armoni içinde hissedilen yaratıcı melodik bir yapı hakim.

Konserin son eseri, erken dönem modern bestecilerin kayıp kuşağının temsilcisi Çek Erwin Schulhoff’a ait. Besteci, keman ve viyolonsel için olan müziğini 1925'de bestelemiş. Eser Schulhoff’un müziğinin etkileyici zenginliğini ve büyük özgünlüğünü gösteriyor. İki enstürmanın birbiri ile incelikli iletişimi, gerçekten büyüleyici. Konserin son bölümünde yer alan bu eser; Banu Selin Aşan ve Gözde Yaşar’ın kaydettiğialbümde ikinci eseri olup Türkiye’de ilk, dünyada ise sayılı kayıtlar arasında.

8 Aralık saat 20:00’de Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek konserin  biletleri; konser tarihinden önce  https://bilet.kadikoy.bel.tr/etkinlik/157/banu-selin-asan-ve-gozde-yasar-08-aralik-2021-carsamba adresinden ya da Yeldeğirmeni Sanat gişesinden Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günlerinde 12.30 – 20.30 saatleri arasında alınabilir. 


KONSER: Bilet Fiyatları: 50 Tam TL, Öğrenci ve İndirimli 25 TL

Banu Selin Aşan ve Gözde Yaşar ile Albüm Hakkında yapılan söyleşi

TÜRKİYE'DE İLK, DÜNYA'DA SAYILI ETKİNLİK

Dijital platformlarda yepyeni bir albüm “Ravel, Schulhoff: Duos for Violin and CelloMatch Muzik Prodüksiyon etiketi ile 1 Ekim itibari ile yerini aldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinden Banu Selin Aşan (keman) ve Gözde Yaşar'ın (viyolonsel) kaydettikleri Maurice Ravel ve Erwin Schulhoff’un Keman ve Viyolonsel için Duolar yorumu klasik müzikte yepyeni bir soluk ve farklı bir renk… 
Albümün ikinci eseri olan kayıt, Türkiye'de ilk olurken dünyada da sayılı olan kayıtları arasında yerini aldı.

Albümün ilk müzik videosu Ravel’in Keman ve Viyolonsel Sonatı’ndan birinci bölüm Allegro'yu YouTube’tan izleyebilirsiniz.

Son Güncelleme: 01.12.2021 00:18
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Konser
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