Barış Gülay'ın adı queen of rock oldu!

Hayranları Ünlü Rock Star Barış Gülay'a Queen lakabını taktılar. Geçtiğimiz günlerde DMC etiketiyle yayınladığı yeni teklisi KAFANIN İÇİNDE ile hayranlarını bir kez daha mest eden başarılı Rock Star Barış Gülay'a hayranları Rock'ın Kraliçesi anlamına gelen Queen of Rock Barış Gülay lakabını taktılar.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Barış Gülay'ın paylaşımlarının altına yaptığı yorumlarda başarılı rock stardan Queen of Rock olarak bahseden bir hayranının bu yorumu beğenerek benimseyen diğer hayranları da artık sanatçıyaolarak seslenmeye başladı.

Çok beğenilen besteleri ve ilgi çeken klipleri ile medya organlarında adından sıkça bahsettiren başarılı Rock Star Barış Gülay, artık hayranları tarafından QUEEN BARIŞ olarak anılıyor.

Yaz sonunda çıkacak albümü için studyoya giren başarılı sanatçı, anneliği ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Sanat çalışmalarının dışında günün çocukları Emir Ali Kodalak (8), Derin Lena Kodalak (8) ve Mustafa Berru Kodalak (13) ile geçirmekten oldukça zevk alıyor.