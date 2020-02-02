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Barış Manço, Kurtalan Ekspresi konseri ile anıldı

Anadolu rock ve pop müziğinin efsane ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, ölümünün 21’inci yılında sevgi ve özlemle anıldı.

02 Şubat 2020 Pazar 18:32
Barış Manço, Kurtalan Ekspresi konseri ile anıldı

Barış Manço, Kurtalan Ekspresi konseri ile anıldı

Kadıköy Belediyesi’nin Caddebostan Kültür Merkezi(CKM)’nde “Barış Manço’yu Sevgiyle Anıyoruz” sloganıyla düzenlediği etkinlikte, Barış Manço’nun kurucuları arasında yer aldığı Kurtalan Ekspres grubu sahne aldı. 7’den 70’e Barış Manço sevenler ile dolup taşan salonda, Barış Manço’nun eşi Lale Manço, oğulları Doğukan Manço ve Batıkan Manço da yer aldı.

Hep bir ağızdan Barış Manço şarkılarının söylendiği konser öncesinde kısa bir konuşma yapan Lale Manço, “Biz sizleri bir aile olarak hissediyoruz. Her yerde gözlerimiz sizleri arıyor, hep bizimle beraber oldun” dedi. Doğukan Manço ise her geçen yıl artan Barış Manço sevgisine vurgu yaparak, “Barış Manço’nun aramızdan ayrılışının 21’inci yılında git gide artan Barışsever kitlesi var. Bazen ‘Barış Manço’ya olan sevginin artma sebebi nedir’ diye soruyorlar. Çünkü geçmişten bugüne baktığınız zaman, bu kadar birleştirici az örnek var. Barış Manço bizleri birleştirmeye devam edecek” dedi. Batıkan Manço ise izleyenleri, 17 yıldır her sene 2 Şubat’ta Beşiktaş ve Kadıköy vapur iskelelerinden kalkarak Barış Manço’nun Kanlıca’daki kabrine giden ‘Barış Manço Vapuruna’ davet etti. Konuşmaların ardından Kurtalan Ekspres Barış Manço’nun sevilen şarkılarını seslendirdi.

BARIŞ MANÇO EVİ ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

Kadıköy Belediyesi’nin Manço ailesi ile birlikte ve Halkbank’ın desteğiyle müze haline getirdiği Barış Manço’nun Moda’daki evi, bu yıl da ziyaretçi akınına uğradı. 31 Ocak saat 00.00’a kadar açık olan evi, 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde yaklaşık 5 bin kişi ziyaret etti. 81300 Moda adresiyle hafızalara kazınan Barış Manço evi, açıldığı 2010 yılından bu yana 400 bin kişi tarafından ziyaret edildi.


 

Son Güncelleme: 03.02.2020 00:14
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