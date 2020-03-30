BBC Earth |Hazır mısınız? Casuslar geri dönüyor | Belgesel

Hazır mısınız? Casuslar geri dönüyor...



Yayınlandığı ilk sezonu ile büyük beğeni toplayan ve BBC Earth’ün en özel yapımlarından birisi olan “Spy in the Wild” (Yabandaki Casus) ikinci sezonu ile 9 Nisan’da ekranlara dönüyor. Özel mühendislik yapılarının doğa ile nasıl uyum sağladığını ve nasıl yapıldığını anlatan “Nasıl İnşa Edildi” ise 6 Nisan’da BBC Earth ekranlarında seyirci ile buluşacak.

“Yabandaki Casus”, devrim niteliğindeki gizli kameraları ile geri dönüyor. “Yabandaki Casus” doğanın en büyük dramalarına ve duygusal karşılaşmalarına yakından tanıklık etmek isteyenleri ikinci sezonu ile ekran başına davet ediyor. Eskisinden daha gerçekçi casus cihazların, vahşi hayvan topluluklarının içine sızarak seyircileri aksiyonun tam ortasına götüreceği ikinci sezon, hayvanlar alemindeki kitlsesel buluşmalara ışık tutacak. Yeni sezonda sürünün bir parçası olmanın nasıl bir duygu olduğu, ve hayvanların değişen mevsim ve iklim koşulları ile nasıl başa çıktığı gibi sorulara yanıt aranıyor. Bir goril ailesine misafir olmak, koalaların üreme mevsiminin dramını keşfetmek ve hatta komodo ejderlerinin üstünlük savaşındaki sıcaklığı hissetmek isteyenler için “Yabandaki Casus” 9 Nisan saat 22:00’den itibaren BBC Earth ekranlarında...

“Nasıl İnşa Edildi?”

Çin'deki lüks bir yeraltı otelinden, dünyanın zirvesine yapılan asansör yolculuğuna; bakır kaplı bükülmüş bir Manhattan gökdeleninden, Singapur'da 500 metre yüksekteki bir gökyüzü bahçesine kadar “Bunu nasıl yapmışlar?” sorusunu sorduran inanılmaz mühendislik harikalarının sırları bu 8 bölümlük yepyeni özel belgesel ile açığa çıkıyor.

Yanıtları bulmak için dünyayı dolaşırken, bu yapıları tasarlayan ve inşa eden kişilerle tanışacak ve bu modern harikaların yapımını mümkün kılan olağanüstü modern mühendislik sırlarını öğreneceksiniz. 6 Nisan saat 22:00’den itibaren yayınlanmaya başlayacak “Nasıl inşa edildi?” izleyenlerin nefeslerini kesecek.