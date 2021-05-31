BBC Earth İklim Krizinde Ön Safta | Belgesel

Ünlü İngiliz sunucu Ade Adepitan, iklim değişikliğiyle beraber küçülen toprakları ve kaybolmaya yüz tutan gezegenimizdeki yıkımı gözler önüne sermek ve bu krizin çözüm yollarını keşfetmek için Pasifik'e seyahat ediyor. “İklim Değişikliği: Ade Ön Cephede” ismiyle BBC Earth ekranlarında yayınlanacak üç bölümlük belgesel, her gün iklim değişikliğinden etkilenen insanların tecrübelerini de ekranlara getiriyor. İklim değişikliğinin çarpıcı etkinlerinin tümüne yakından tanık olmak isteyenler için seri, 3 Haziran Perşembe günü itibariyle saat 23:00’da tekrarlarıyla birlikte Digitürk, Tivibu ve D-Smart üzerinden izlenebilen BBC Earth’te yayınlanacak.

İklim değişikliğinin etkisi tüm dünyayı giderek etkisi altına alırken, insan zekasının sınırlarını zorluyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, gelinen nokta oldukça vahim. Dünya’nın birçok yerinde artık onu önlemek çok geç. İster istemez ise akıllarımıza “Hayatta kalmak için verilen bu mücadelede neler yapılıyor ve işe yarıyor mu?” sorusu geliyor. İngiliz sunucu Ade Adepitan, bizleri bu ve benzeri sorularla baş başa bırakmak yerine harekete geçiyor ve iklim değişikliğiyle mücadelenin ön saflarında yer alıyor. Ade bu yolculuğunda deniz seviyelerindeki yükselmeden, kuraklık ve orman yangınlarına kadar küresel iklim krizinin sebep olduğu pek çok doğal afet ile karşı karşıya kalan insanlarla tanışıyor. Bu insanların yaşam biçimlerini korumak ve yeni dünyalarına uyum sağlamak için verdikleri mücadeleye yakinen tanıklık ederken, bilim insanlarının ve teknolojinin hangi çözüm yolları geliştirdiğini anlamaya çalışacağız.

Serinin en başarılı noktalarından biri, iklim değişikliğinden en çok etkilenen insanların, belki de bu duruma en az katkısı olan insanlar olduğunu göstermesi. Pek çok insan şu anda yaşanan iklim krizinin aciliyetini inkar edebilir. Ancak mevcut krizin etkileri ve insanların mücadeleleri tüm gerçekliği ile karşımızda.