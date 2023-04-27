BBC Earth ile Vahşi Yaşama Bakış
BBC Earth Mayıs ayında bambaşka dünyaların kapılarını aralıyor. Ben Fogle dünyanın en uzak noktalarına seyahat etmeye devam ederken yeni belgesel Yaban Köpekleri Familyası ise vahşi köpeklere bakış açısı sonsuza dek değiştiriyor.
Ben Fogle vahşilerin yaşam alanlarına ışık tutmaya devam ediyor
1 aile ve 37 farklı yüz: Yaban Köpekleri Familyası
Zekaları, büyüklükleri, ve hızlarıyla gezegendeki en başarılı etobur olan vahşi köpek ailesine bakış açısını değiştirecek belgesel Yaban Köpekleri Familyası, köpeklerin başarılarının nedenlerini araştırıyor ve hanedanının bazı şaşırtıcı üyelerini tanıtıyor. Belgesel, en zekisinden en hızlısına, vahşi doğada köpeklerin inanılmaz davranışlarını ekranlara getiriyor. Bunlara ağaçlara tırmanan ve hapşırma yoluyla iletişim kuran türler de dahil. Köpeklerin dünyanın en yaşanmaz yerlerinde nasıl geliştiklerini ve hayatta kalmalarının anahtarlarını anlatan belgesel “Yaban Köpeklerin Familyası”, ilk sezonuyla 13 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de BBC Earth ekranlarında başlıyor.