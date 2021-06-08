Belgesel | Antik Mısır'ın Karanlık Sırları BBC Earth’le Aralanıyor

Antik Mısır'ın Karanlık Sırları BBC Earth’le Aralanıyor

Dünyanın en büyük uygarlığı Mısır İmparatorluğu dört bin yıl önce kumların arasına karıştı. Günümüzde hala bu esrarengiz imparatorluğa dair çözülemeyen onlarca sır orada aralanmayı bekliyor. “Antik Mısır'ın En Karanlık Anı” belgeselinde, Mısır'ın çöküş dönemi hükümdarı Firavun II.Pepi'nin piramidine giren uzman arkeolog ekibi ilginç gerçekleri ortaya koyuyor.

Dört bin yıl boyunca tüm ihtişamı ile kumlar altında keşfedilmeyi bekleyen Mısır İmparatorluğu’na dair şaşırtıcı gerçekler gün yüzüne çıkartılmaya devam ediliyor. İlk firavunların yok oluş sebebi ise bu antik dünyanın belki de en merak edilen soruları arasında yerine alıyor. Cevabını bulmak ise o kadar da kolay değil.

Gerçekler, açılmamış bir mezarlıkta, piramitlerin gizli bölmelerinde, yaralı iskeletlerin izlerinde veya görkemli Kilimanjaro’nun karlarında saklanmış olabilir. Bu belgesel serisinde, Mısır'ın çöküş dönemi hükümdarı Firavun II.Pepi'nin piramidine giren uzman arkeolog ekibi eşliğinde yapılan araştırmalara tanıklık edeceğiz.

İçeride yer alan hiyeroglifler ve tuhaf mimari şekiller, krallığın üzeri karanlık çökmeden önceki son yıllar hakkında ipuçları sunuyor. Zaman zaman komplo teorilerinin kurbanı olan bu piramitlerde bir uygarlık tarihi ve onun ötesinde duyulmayı bekleyen bir hikaye yatıyor.

Aslında bu güçsüz bir firavunun iklim değişikliği ve kanlı bir iç savaşın içerisinde kalışının ve Büyük Piramitler Çağı'nın ortadan kaldırışının hikayesi... Ancak imparatorluğun hikayesi burada bitmiyor; kuraklık ve savaşın yarattığı kaostan çıkan bir adam, Mısır'ı yeniden birleştirecek ve Altın Mısır İmparatorluğu’nun temellerini atacaktı. Tarih ve arkeoloji tutkunlarını oldukça sevindirecek iki bölümlük seri, 19 Haziran Perşembe günü itibariyle saat 21:25’te tekrarlarıyla birlikte Digitürk, Tivibu ve D-Smart üzerinden izlenebilen BBC Earth’te yayınlanacak

BBC Earth ekranlarına gelecek diğer bir yapımsa şöyle;

Joanna Lumley ile Britanya

16 Haziran saat 23:00’dan itibaren tekrar bölümleriyle ekranlara geliyor.

Ünlü oyuncu ve sunucu Joanna Lumley, İngiltere’de destansı bir maceraya atılıyor. Hindistan'da doğan ve çocukluk yıllarını Malezya'da geçiren Joanna için İngiltere her zaman heyecan verici 'uzaklardaki ev' olmuştur. Lumley, enfes çekimlerden oluşan üç bölüm oyunca izleyicilerini kısmen kendi yaşam öyküsünden esinlenen bir Birleşik Krallık turuna çıkarıyor. Dış Hebridler'den Cornwall'a eskinin ayak izlerini takip ederken, birbirinden farklı ilham verici pek çok insanla tanışıyor. Lumley, yolculuğuna eşlik etmek isteyenleri BBC Earth’te bekliyor.