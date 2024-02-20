Belgesel | BBC Earth'de Kahraman Cerrahlar belgeseli

Kahraman Cerrahların Hastalarını Yaşama Döndürme Mücadelesi BBC Earth Ekranlarında





BBC Earth, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü öncesinde Mart ayında izleyicilerine dopdolu sağlık yapımları sunuyor. İlk sezonuyla ekranlara gelecek olan Kahraman Cerrahlar, dünyanın önde gelen kanser hastanelerinden biri olan The Royal Marsden’da alanında öncü cerrahlardan oluşan bir ekibi ve hastalarını konu ediyor. Belgeselde cerrahlar, hastalara bir yaşam şansı daha verebilmek için canla başla çalışıyor. Her bölüm zorlu kararlar alan ekip, cesaret, neşe ve umutla beraber tıbbi sınırları zorluyor. İlham verici hikayeleriyle “Kahraman Cerrahlar” (Super Surgeons) 5 Mart Salı günü saat 00.00’da BBC Earth kanalında olacak.

Tüm gerçekliğiyle Hannah Fry’ın hikayesine ortak olun

İngiliz matematikçi, yazar ve yayıncı olan Hannah Fry, oldukça kişisel olan sağlık sorunu sürecini kayıt altına alıyor. Rahim ağzı kanseri teşhisi koyulan Fry, süreci tüm çıplaklığıyla anlatıyor. Fry’ın kendine özgü zekası ve merakıyla birleşen belgesel, kansere farklı bir bakış açısı sunuyor. Fry, kanser tedavileri ardındaki reklamları detaylı bir şekilde incelerken bütün gerçeklerin anlatılıp anlatılmadığını sorguluyor. Yan etkiler, tedavi gibi süreçleri anlatan belgesel “Hannah Fry ile Kansere Bakış” (Making Sense of Cancer with Hannah Fry) 26 Mart Salı günü saat 22.00’de BBC Earth ekranlarına geliyor.

Sir David Attenborough doğayı keşfetmeye devam ediyor

Yaşam mücadelesiyle dolu yapımların ardından Mart ayı programı keşiflerle devam ediyor. İngiliz yayıncı ve doğa tarihçisi Sir David Attenborough ve uzmanlardan oluşan bir ekip, şimdiye kadar bilinen en büyük Jura yırtıcısı olan dev pliozorun olağanüstü bir fosilini ortaya çıkarıyor. İlk bulgular fosilin 150 milyon yıl önce Jura denizlerinde hüküm sürmüş devasa bir yırtıcı olan pliozorun tamamen yeni bir türü olabileceğini gösteriyor. Bir grup uzman, kafatasını incelemek ve uzun süredir saklanan sırları ortaya çıkarmak için tehlikeli bir keşif gezisine çıkıyor. Sir David Attenborough’un doğa sevgisini ateşleyen fosillere karşı ömür boyu süren takıntısının en önemli noktalarından biri olabilecek serüveniyle “Attenborough ve Jurassic'in Deniz Canavarı” (Attenborough and the Jurassic Sea Monster) 31 Mart Pazartesi günü saat 20.00’de BBC Earth’te izleyiciyle buluşacak.