Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Belgesel | BBC Earth'de Kahraman Cerrahlar belgeseli

BBC Earth, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü öncesinde yaşam mücadelesini konu alan içerikleri ekranlara getiriyor. Kahraman cerrahların hastalarını iyileştirmek için zorlu mücadelesi ve Hannah Fry’ın kanser tedavisini tüm gerçekleriyle anlatırken Sir David Attenborough ve uzman ekibi yepyeni bir fosil keşfediyor. 

20 Şubat 2024 Salı 12:23
Belgesel | BBC Earth'de Kahraman Cerrahlar belgeseli






Kahraman Cerrahların Hastalarını Yaşama Döndürme Mücadelesi BBC Earth Ekranlarında


 

BBC Earth, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü öncesinde Mart ayında izleyicilerine dopdolu sağlık yapımları sunuyor. İlk sezonuyla ekranlara gelecek olan Kahraman Cerrahlar, dünyanın önde gelen kanser hastanelerinden biri olan The Royal Marsden’da alanında öncü cerrahlardan oluşan bir ekibi ve hastalarını konu ediyor. Belgeselde cerrahlar, hastalara bir yaşam şansı daha verebilmek için canla başla çalışıyor. Her bölüm zorlu kararlar alan ekip, cesaret, neşe ve umutla beraber tıbbi sınırları zorluyor. İlham verici hikayeleriyle “Kahraman Cerrahlar” (Super Surgeons) 5 Mart Salı günü saat 00.00’da BBC Earth kanalında olacak. 

Tüm gerçekliğiyle Hannah Fry’ın hikayesine ortak olun

İngiliz matematikçi, yazar ve yayıncı olan Hannah Fry, oldukça kişisel olan sağlık sorunu sürecini kayıt altına alıyor. Rahim ağzı kanseri teşhisi koyulan Fry, süreci tüm çıplaklığıyla anlatıyor. Fry’ın kendine özgü zekası ve merakıyla birleşen belgesel, kansere farklı bir bakış açısı sunuyor. Fry, kanser tedavileri ardındaki reklamları detaylı bir şekilde incelerken bütün gerçeklerin anlatılıp anlatılmadığını sorguluyor. Yan etkiler, tedavi gibi süreçleri anlatan belgesel “Hannah Fry ile Kansere Bakış” (Making Sense of Cancer with Hannah Fry) 26 Mart Salı günü saat 22.00’de BBC Earth ekranlarına geliyor. 

Sir David Attenborough doğayı keşfetmeye devam ediyor

Yaşam mücadelesiyle dolu yapımların ardından Mart ayı programı keşiflerle devam ediyor. İngiliz yayıncı ve doğa tarihçisi Sir David Attenborough ve uzmanlardan oluşan bir ekip, şimdiye kadar bilinen en büyük Jura yırtıcısı olan dev pliozorun olağanüstü bir fosilini ortaya çıkarıyor. İlk bulgular fosilin 150 milyon yıl önce Jura denizlerinde hüküm sürmüş devasa bir yırtıcı olan pliozorun tamamen yeni bir türü olabileceğini gösteriyor. Bir grup uzman, kafatasını incelemek ve uzun süredir saklanan sırları ortaya çıkarmak için tehlikeli bir keşif gezisine çıkıyor. Sir David Attenborough’un doğa sevgisini ateşleyen fosillere karşı ömür boyu süren takıntısının en önemli noktalarından biri olabilecek serüveniyle “Attenborough ve Jurassic'in Deniz Canavarı” (Attenborough and the Jurassic Sea Monster) 31 Mart Pazartesi günü saat 20.00’de BBC Earth’te izleyiciyle buluşacak. 

Binbaşı, Noel katliamını rüyasında görmüş
Binbaşı, Noel katliamını rüyasında görmüş
Alexandra Cousteau | Okyanusları kurtarmak için önümüzde 10 yılımız var
Alexandra Cousteau | Okyanusları kurtarmak için önümüzde 10 yılımız var
Kısa metraj film gösterimleri İBB Beyoğlu Sineması'nda
Kısa metraj film gösterimleri İBB Beyoğlu Sineması'nda
Belgesel | BBC Earth ile Dünya’yı ve daha fazlasını keşfedin
Belgesel | BBC Earth ile Dünya’yı ve daha fazlasını keşfedin
BBC’den İstanbul Modern belgeseli
BBC’den İstanbul Modern belgeseli
Belgesel | Okyanustaki Casus | Derin Denizlere Yolculuk
Belgesel | Okyanustaki Casus | Derin Denizlere Yolculuk
Belgesel | Ben Fogle ile Vahşi Yaşama Dönüş
Belgesel | Ben Fogle ile Vahşi Yaşama Dönüş
Neden Çok Sayıda Çocuk Hacker?
Neden Çok Sayıda Çocuk Hacker?
Son Güncelleme: 20.02.2024 12:37
Anahtar Kelimeler:
BBCBBC Earth
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB Etkinlik takvimi | 19 - 25 Aralık tarihleri arasında tüm etkinlikler
İBB Etkinlik takvimi | 19 - 25 Aralık tarihleri arasında tüm etkinlikler
Institut français Türkiye | Fikirler gecesi
Institut français Türkiye | Fikirler gecesi
Oz Büyücüsü'nün müzede sergilenen ayakkası çalındı
Oz Büyücüsü'nün müzede sergilenen ayakkası çalındı
MUBI Şubat Seçkisinin Öne Çıkan Filmleri
MUBI Şubat Seçkisinin Öne Çıkan Filmleri
Lara Fabian konser için geliyor
Lara Fabian konser için geliyor
Seydişehir İncesu Köyü’nde efsaneye dayanan Frig kaya mezarı
Seydişehir İncesu Köyü’nde efsaneye dayanan Frig kaya mezarı
Küllü baklavanın tadı gönüllere taht kurdu
Küllü baklavanın tadı gönüllere taht kurdu
CRR Yeni Sezona “Doğaya Övgü” ile Giriyor
CRR Yeni Sezona “Doğaya Övgü” ile Giriyor
İstanbul Modern Sinema’da "Biz de Varız!" 11 Ocak’ta başlıyor
İstanbul Modern Sinema’da "Biz de Varız!" 11 Ocak’ta başlıyor
Türkiye İş Bankası Müzesi 12 Yaş Altı ve Okul Gruplarına Ücretsiz
Türkiye İş Bankası Müzesi 12 Yaş Altı ve Okul Gruplarına Ücretsiz

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim