Belgesel | BBC Earth ile Dünya’yı ve daha fazlasını keşfedin

BBC Earth ile Dünya’yı ve daha fazlasını keşfedin

BBC Earth, Eylül ayında dünyaları keşfetmeye devam ediyor. Evimiz dediğimiz dünyanın dört milyar yıllık şaşırtıcı hikayesi beş çarpıcı bölümle ekranlara geliyor. Dünyanın açıklayıcı biyografisinde en etkileyici özellikleri keşfediliyor. Dünyayı sularla kaplı bir karaya dönüştüren ilk yağmur damlalarından ilk canlıların gelişine kadar bütün detayların anlatıldığı programda her ne kadar insanlardan bahsedilse de sahnede tüm güzelliğiyle dünya yer alıyor.

Dizi, eşsiz yaratılış hikayesini kendine özgü bir anlatım tekniğiyle izleyiciye sunuyor. İnsanlardan öncesinde neler olduğu, uzaydan gelen bombardımanlar, iklimdeki aşırı değişimler ve tüm kıtaların çarpması gibi olaylarıyla “Dünya” 26 Eylül Salı günü saat 00.00’da BBC Earth ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Tesadüfler ülkesine hoşgeldiniz

Aktör ve komedyen Alexander Armstrong, Lonely Planet’in ziyaret edilecek ülkeler listesinde sıklıkla üst sıralarda yer alan Sri Lanka adası hakkında daha fazla bilgi edinmek için yolculuğa çıkıyor. İç savaşlar, doğal afetler ve ekonomik krizle çalkantılı bir geçmişi olan Sri Lanka turistlere yeniden açılıyor.

Alexander Armstrong Hint Okyanusu’nu geçerek adaya ulaşıyor. Ada ülkesinde macera dolu günler geçiren Alexander Armstrong şeytan çıkarma ayininden yağ banyosu yapmaya kadar pek çok olayı tecrübe ediyor. Sri Lanka’nın altını üstüne getiren program “Alexander Armstrong ile Sri Lanka” 7 Eylül Perşembe günü saat 00.00’da BBC Earth ekranlarında olacak.