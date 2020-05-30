Belgesel | Cosmos Yeni Dünyalar Geographic Ekranlarında

Belgesel | Cosmos: Yeni Dünyalar haziran ayı boyunca national Geographic Ekranlarında

Cosmos serisinin yeni sezonu “Cosmos: Yeni Dünyalar” Haziran ayı boyunca her pazar saat 20.00’de National Geographic ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Ünlü astrofizikçi Neil deGrasse Tyson’ın anlatımı ile evrenin uzak köşelerini keşfe çıktığımız seri, evrenle ilgili herkesin merak ettiği soruların cevaplarına odaklanıyor. İzleyenlere kayıp ve henüz keşfedilmemiş dünyalara heyecan verici ve umut dolu bir yolculuk sunmaya devam ediyor.

“Cosmos: Yeni Dünyalar” Haziran ayı boyunca her pazar saat 20.00’de National Geographic ekranlarında!

Ödüllü yönetmenlerden nefes kesen belgeselleri, dünyaca ünlü oyuncuların rol aldığı kaliteli yapımları ve ses getiren lokal prodüksiyonları Türk izleyicisi ile buluşturan National Geographic’i Digiturk, D-Smart, KabloTV, Tivibu ve Vodafone TV platformlarından izleyebilirsiniz.