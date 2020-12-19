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Belgesel | Gökyüzünden Hindistan İlk Bölümü National Geographic'te

Dünya tarihindeki en eski uygarlıklardan biri olan Hindistan’ın eşsiz güzelliklerini konu alan “Gökyüzünden Hindistan” ilk bölümüyle, 20 Aralık Pazar günü saat 20.00’de National Geographic Ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.  

19 Aralık 2020 Cumartesi 12:35
Belgesel | Gökyüzünden Hindistan İlk Bölümü National Geographic'te

Gökyüzünden Hindistan İlk Bölümü National Geographic'te

Dünya tarihindeki en eski uygarlıklardan biri olan Hindistan’ın eşsiz güzelliklerini konu alan “Gökyüzünden Hindistan” ilk bölümüyle, 20 Aralık Pazar günü saat 20.00’de National Geographic Ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

 

Hindistan, etkileyici görselliği, kültürü, insanları ve doğa harikalarıyla, dünya üzerinde en çok merak edilen destinasyonların başında yer alıyor.

Büyüleyici hikayesiyle alışık olduğumuz yaşamdan çok daha fazlasını sunan bu özel destinasyonu yüksek tepelerden keşfetmek için “Gökyüzünden Hindistan” ilk bölümüyle, 20 Aralık Pazar günü saat 20.00’de National Geographic ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

 

Ödüllü yönetmenlerden nefes kesen belgeselleri, dünyaca ünlü oyuncuların rol aldığı kaliteli yapımları ve ses getiren lokal prodüksiyonları Türk izleyicisi ile buluşturan National Geographic’i Digiturk, D-Smart, KabloTV, Tivibu ve Vodafone TV platformlarından izleyebilirsiniz.

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Son Güncelleme: 19.12.2020 19:35
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