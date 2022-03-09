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Belgesel | “Hitler’in Doğu İstilası” | National Geographic'te

“Hitler’in Doğu İstilası” belgeseli, ilk bölümüyle 13 Mart Pazar akşamı saat 22.00’de National Geographic ekranlarına geliyor.

09 Mart 2022 Çarşamba 09:06
Belgesel | “Hitler’in Doğu İstilası” | National Geographic'te


Belgesel | “Hitler’in Doğu İstilası” | National Geographic Ekranlarında

İnsanlık tarihinin en büyük askeri karşılaşmalarından biri olan ve 30 milyonluk can kaybının yaşandığı Doğu cephesindeki amansız savaşı, tüm gerçekliğiyle gözler önüne seren 2 bölümlük  “Hitler’in Doğu İstilası” belgeseli, ilk bölümüyle 13 Mart Pazar akşamı saat 22.00’de National Geographic ekranlarına geliyor.

Haziran 1941... Hitler, Sovyetler Birliği'ne karşı sürpriz bir saldırı başlatarak en büyük kumarını oynadı. Barbarossa Operasyonu olarak anılan bu saldırıyla Hitler, hayalini kurduğu yeni Almanya devrini başlatmak için, bu "yaşam sahası"nın kontrolünü ele geçirmeye kararlı bir şekilde, dünyanın en büyük ülkesini fethetmek için üç milyondan fazla Alman ve Mihver askerini Sovyetler Birliği bölgesine gönderdi. 

“Hitler’in Doğu İstilası” belgeseli, ilk bölümüyle 13 Mart Pazar akşamı saat 22.00’de National Geographic ekranlarına geliyor.

Bilimin, keşfin ve hikâye anlatımının gücüne inanarak 130 yılı aşkın bir süredir dünyanın en güvenilir markalarından biri olmayı sürdüren National Geographic’in birbirinden iddialı yapımlarını Digiturk, D-Smart, KabloTV, Tivibu ve TV+ platformlarından izleyebilirsiniz.

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