Belgesel | “Hitler’in Doğu İstilası” | National Geographic'te

Belgesel | “Hitler’in Doğu İstilası” | National Geographic Ekranlarında
İnsanlık tarihinin en büyük askeri karşılaşmalarından biri olan ve 30 milyonluk can kaybının yaşandığı Doğu cephesindeki amansız savaşı, tüm gerçekliğiyle gözler önüne seren 2 bölümlük “Hitler’in Doğu İstilası” belgeseli, ilk bölümüyle 13 Mart Pazar akşamı saat 22.00’de National Geographic ekranlarına geliyor.
“Hitler’in Doğu İstilası” belgeseli, ilk bölümüyle 13 Mart Pazar akşamı saat 22.00’de National Geographic ekranlarına geliyor.
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