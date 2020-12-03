Belgesel | Kraliçe Olmak National Geographic Ekranlarında

Kraliçe Olmak National Geographic Ekranlarında





Tarihin en merak edilen liderleri arasında yer alan Kraliçe Elizabeth’in daha önce hiç görülmemiş portresini ortaya çıkaran yapım “Kraliçe Olmak” National Geographic ekranlarına geliyor. Kraliçe’yi yakından tanıyan kişilerle yapılmış ve daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış röportajların yer aldığı belgeselde Birleşik Krallık’la ilgili merak edilen soruların da cevaplarını bulabileciğiniz “Kraliçe Olmak” 6 Aralık Pazar 22.00’de National Geographic ekranlarında.

“Kraliçe Olmak” 6 Aralık Pazar günü saat 22.00’de National Geographic ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Ödüllü yönetmenlerden nefes kesen belgeselleri, dünyaca ünlü oyuncuların rol aldığı kaliteli yapımları ve ses getiren lokal prodüksiyonları Türk izleyicisi ile buluşturan National Geographic’i Digiturk, D-Smart, KabloTV, Tivibu ve Vodafone TV platformlarından izleyebilirsiniz.