Belgesel | à la şerife” 2.Sezonun 3.Bölümüyle 24Kitchen Ekranlarında.
Doğal yaşamı merkezine alarak kendi ürettiği sebzesi, meyvesi, ekmeği ve protein kaynaklarıyla kendine yeten bir döngü yaratmayı hedefleyen Şerife Aksoy, “à la şerife” nin 2.sezon 3.bölümüyle 5 Nisan Pazar günü saat 12.30’da 24Kitchen Ekranlarında.
Her bölümünde tek bir malzemeyi kendine has tekniklerle farklı ve özel tariflere dönüştüren Şerife Aksoy, bu bölümde inanılmaz lezzetiyle herkesi şaşırtan kestaneli tarifler hazırlıyor.
Şerife Aksoy ile “à la şerife” 2.sezonun 3.bölümüyle 5 Nisan Pazar günü saat 12.30’da 24Kitchen Ekranlarında.
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