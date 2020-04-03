Belgesel | à la şerife” 2.Sezonun 3.Bölümüyle 24Kitchen Ekranlarında.

Doğal yaşamı merkezine alarak kendi ürettiği sebzesi, meyvesi, ekmeği ve protein kaynaklarıyla kendine yeten bir döngü yaratmayı hedefleyen Şerife Aksoy, “à la şerife” nin 2.sezon 3.bölümüyle 5 Nisan Pazar günü saat 12.30’da 24Kitchen Ekranlarında.

Her bölümünde tek bir malzemeyi kendine has tekniklerle farklı ve özel tariflere dönüştüren Şerife Aksoy, bu bölümde inanılmaz lezzetiyle herkesi şaşırtan kestaneli tarifler hazırlıyor.

Şef Şerife Aksoy, bahçesinden topladığı kestanelerle önce toprağın kokusunu yansıtan eşsiz bir lezzet olan “Manda Sütlü Adaçaylı Kestane Çorbası” ardından kestaneyi saklamanın en güzel yöntemlerinden biri olan ve kilerin baş köşesinde yer alacak “Kestane Şekeri” ve yapımı oldukça meşakkatli ama bir o kadar lezzetli “Kestaneli Bohça” hazırlıyor.

Şerife Aksoy ile “à la şerife” 2.sezonun 3.bölümüyle 5 Nisan Pazar günü saat 12.30’da 24Kitchen Ekranlarında.

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