Belgesel | Lanetli Yerler Atlası National Geographic'te başlıyor

Belgesel | Lanetli Yerler Atlası İlk Bölümüyle National Geographic Ekranlarında

Yazar ve maceraperest Sam Sheridan’ın dünyanın en lanetli yerlerini bulmak için atıldığı maceraları konu alan”Lanetli Yerler Atlası” ilk bölümüyle 16 Aralık Çarşamba günü saat 21.00’de National Geographic ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Yazar Sam Sheridan, dünya üzerindeki en lanetli yerlerin izini sürüyor. Kendini ürkütücü modern zaman kültürüne sokan Sam, bölgenin tarihini ve büyüleyici folklörünü keşfederken lanetin tehlikelerini aydınlatmak için son teknolojiyi kullanıyor. “Lanetli Yerler Atlası” ilk bölümüyle 16 Aralık Çarşamba günü saat 21.00’de National Geographic ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

“Lanetli Yerler Atlası” ilk bölümüyle 16 Aralık Çarşamba günü saat 21.00’de National Geographic’te.

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