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Belgesel | “Makao’da Bir Gurme” 24Kitchen’da Başlıyor!

“Makao’da Bir Gurme” 1 Haziran Pazartesi günü saat 11.00’de 24Kitchen ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

29 Mayıs 2020 Cuma 10:19
Belgesel | “Makao’da Bir Gurme” 24Kitchen’da Başlıyor!

“Makao’da Bir Gurme” 24Kitchen’da Başlıyor!

Avustralya’nın en çok izlenen aşçısı Justine Schofield, Makao'nun zengin kültürünü ve yemek tarihini keşfetmek için yola koyuluyor. “Makao’da Bir Gurme” 1 Haziran Pazartesi günü saat 11.00’de 24Kitchen ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Avustralya’nın en çok izlenen şefi Justine Schofield, yeni programında hem doğu hem batı kültürüne sahip olan Makao’nun zengin yemek tarihini keşfetmek için yola çıkıyor. Şef Schofield, etkileyici eski bir mimariye sahip olan Portekiz - Çin mirasından lüks otel ve tatil köylerinin parlak ışıklarına kadar Makao’nun geleneksel ve çağdaş yönlerini ele alırken eşsiz yemek kültürünü de izleyiciyle paylaşıyor.

“Makao’da Bir Gurme” 1 Haziran Pazartesi günü saat 11.00’de 24Kitchen ekranlarında.

Dünyaca ünlü şefleri ve kaliteli içerikleriyle bir yemek kanalından çok daha fazlası olan 24Kitchen D-Smart, KabloTV, Tivibu ve TV+ platformlarından izlenebiliyor.

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