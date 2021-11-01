Belgesel | Mühendislik Felaketleri National Geographic'te başlıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nden Birleşik Krallık’a, Rusya’dan Haiti’ye kadar dünyanın her noktasındaki modern mühendisliğin en büyük başarısızlıkları “Mühendislik Felaketleri” ile National Geographic ekranlarına geliyor.

Dikkatle araştırılmış arşivler, uzmanların analizleri ve röportajlar eşliğinde mühendislik dünyasının en büyük trajedilerini keşfedeceğiniz “Mühendislik Felaketleri”, bu başarısızlıkların ardındaki nedenleri masaya yatırarak, gelecekte yapılacak hataların önüne geçilmesini sağlıyor.

“Mühendislik Felaketleri” kasım ayı boyunca her pazartesi akşamı saat 22.00’de National Geographic ekranlarında.

Bilimin, keşfin ve hikâye anlatımının gücüne inanarak 130 yılı aşkın bir süredir dünyanın en güvenilir markalarından biri olmayı sürdüren National Geographic’in birbirinden iddialı yapımlarını Digiturk, D-Smart, KabloTV, Tivibu, TV+ ve Vodafone TV platformlarından izleyebilirsiniz.