Belgesel | National Geographic’in ilk tarihi drama yapımı | Koloni

National Geographic’in İlk Tarihi Drama Yapımı “Koloni” Eylül Ayında Yayında

Geçmişlerinden kaçmak için mücadele eden, toplumdan dışlanmış, hayalperest bir grubun “Yeni Dünya” olarak adlandırılan acımasız topraklardaki entrikalı ilişkilerini anlatan “Koloni” Eylül ayı boyunca her pazar saat 21.00’de National Geographic ekranlarında.

Filmiyle Oscar, Altın Küre ve BAFTA ödüllerini kazanan “Brokeback Mountain” hikayesinin yazarı, Pulitzer ödüllü Annie Proulx’un en çok satan romanından ekranlara uyarlanan “Koloni” günümüzde Kanada olarak adlandırılan bölgeye 17. yüzyılda gelen iki göçmen René Sel ve Charles Duquet’in hikayesini konu alıyor.

Toprak sahibi olmak için üç yıl boyunca feodal bir sistemde oduncu olarak çalışan göçmenler üzerinden dünyanın ağaçsızlandırılmasına ve buna bağlı olan ekolojik problemlere dikkat çeken “Koloni” National Geographic ekranlarının tarihi drama türündeki ilk yapımı olarak öne çıkıyor.

Oscar ödüllü aktris Marcia Gay Harden ve “Harry Potter” serilerinden tanıdığımız ünlü oyuncu David Thewlis’in başrolleri paylaştığı “Koloni”de ayrıca Aneurin Barnard, David Wilmot ve Tallulah Haddon gibi isimler de yer alıyor.

“Koloni” Eylül ayı boyunca her pazar saat 21.00’de National Geographic ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Ödüllü yönetmenlerden nefes kesen belgeselleri, dünyaca ünlü oyuncuların rol aldığı kaliteli yapımları ve ses getiren lokal prodüksiyonları Türk izleyicisi ile buluşturan National Geographic’i Digiturk, D-Smart, KabloTV, Tivibu ve Vodafone TV platformlarından izleyebilirsiniz.