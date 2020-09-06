Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Belgesel | National Geographic’in ilk tarihi drama yapımı | Koloni

Oscar ödüllü aktris Marcia Gay Harden ve “Harry Potter” serilerinden tanıdığımız ünlü oyuncu David Thewlis’in başrolleri paylaştığı “Koloni”de ünlü isimler yer alıyor.

06 Eylül 2020 Pazar 16:53
Belgesel | National Geographic’in ilk tarihi drama yapımı | Koloni

National Geographic’in İlk Tarihi Drama Yapımı “Koloni” Eylül Ayında Yayında

Geçmişlerinden kaçmak için mücadele eden, toplumdan dışlanmış, hayalperest bir grubun “Yeni Dünya” olarak adlandırılan acımasız topraklardaki entrikalı ilişkilerini anlatan “Koloni” Eylül ayı boyunca her pazar saat 21.00’de National Geographic ekranlarında.

Filmiyle Oscar, Altın Küre ve BAFTA ödüllerini kazanan “Brokeback Mountain” hikayesinin yazarı, Pulitzer ödüllü Annie Proulx’un en çok satan romanından ekranlara uyarlanan “Koloni” günümüzde Kanada olarak adlandırılan bölgeye 17. yüzyılda gelen iki göçmen René Sel ve Charles Duquet’in hikayesini konu alıyor.

Toprak sahibi olmak için üç yıl boyunca feodal bir sistemde oduncu olarak çalışan göçmenler üzerinden dünyanın ağaçsızlandırılmasına ve buna bağlı olan ekolojik problemlere dikkat çeken “Koloni” National Geographic ekranlarının tarihi drama türündeki ilk yapımı olarak öne çıkıyor.

Oscar ödüllü aktris Marcia Gay Harden ve “Harry Potter” serilerinden tanıdığımız ünlü oyuncu David Thewlis’in başrolleri paylaştığı “Koloni”de ayrıca Aneurin Barnard, David Wilmot ve Tallulah Haddon gibi isimler de yer alıyor.

“Koloni” Eylül ayı boyunca her pazar saat 21.00’de National Geographic ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Ödüllü yönetmenlerden nefes kesen belgeselleri, dünyaca ünlü oyuncuların rol aldığı kaliteli yapımları ve ses getiren lokal prodüksiyonları Türk izleyicisi ile buluşturan National Geographic’i Digiturk, D-Smart, KabloTV, Tivibu ve Vodafone TV platformlarından izleyebilirsiniz.

Belgesel | 25 Litre | Suyun Peşinde | National Geographic'te
Belgesel | 25 Litre | Suyun Peşinde | National Geographic'te
Antik Mısır’ın gizemi BBC Earth ekranlarında çözülüyor | Belgesel | BBC
Antik Mısır’ın gizemi BBC Earth ekranlarında çözülüyor | Belgesel | BBC
Belgesel | Temmuz sıcağında kutuplardan gelen esinti | Sıfırın Altında Yaşam | BBC
Belgesel | Temmuz sıcağında kutuplardan gelen esinti | Sıfırın Altında Yaşam | BBC
Belgesel | Da Vinci TV'de 2 yeni belgesel
Belgesel | Da Vinci TV'de 2 yeni belgesel
National Geographic’ten Yeni Belgesel | Mumya Krallığı
National Geographic’ten Yeni Belgesel | Mumya Krallığı
Belgesel | Cosmos Yeni Dünyalar Geographic Ekranlarında
Belgesel | Cosmos Yeni Dünyalar Geographic Ekranlarında
Belgesel | “Makao’da Bir Gurme” 24Kitchen’da Başlıyor!
Belgesel | “Makao’da Bir Gurme” 24Kitchen’da Başlıyor!
Sır Olanın Peşinde | Osmanlı Tasavvuf Kültürü ve Elyazmaları | Belgesel
Sır Olanın Peşinde | Osmanlı Tasavvuf Kültürü ve Elyazmaları | Belgesel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yönetmen Fuad İsmayilov rotasını Türkiye'ye çevirdi
Yönetmen Fuad İsmayilov rotasını Türkiye'ye çevirdi
Ceviz Ağacı Filmi Ankara ve Altın Koza Film Festivallerinde Yarışacak
Ceviz Ağacı Filmi Ankara ve Altın Koza Film Festivallerinde Yarışacak
Yasak Kütüphanenin Sırları Çözülüyor
Yasak Kütüphanenin Sırları Çözülüyor
Sosyal sanat galerisinin öncü ismi | @yildirimarte
Sosyal sanat galerisinin öncü ismi | @yildirimarte
Murat Çalık | Beylikdüzü, fikirlerin özgürce konuşulduğu yerdir
Murat Çalık | Beylikdüzü, fikirlerin özgürce konuşulduğu yerdir
Haldun Boysan hayatını kaybetti
Haldun Boysan hayatını kaybetti
Dedeman Yönetimi 'Kartal'ın Yolculuğu' sergisi ile Trabzon'da
Dedeman Yönetimi 'Kartal'ın Yolculuğu' sergisi ile Trabzon'da
Masal kitabından tecavüz çıktı, yazarı özür diledi
Masal kitabından tecavüz çıktı, yazarı özür diledi
İstanbul Caz Festivali ile sonbahara ‘merhaba’
İstanbul Caz Festivali ile sonbahara ‘merhaba’
Tekfen Vakfı Müzik Bursu sahiplerini buldu
Tekfen Vakfı Müzik Bursu sahiplerini buldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim