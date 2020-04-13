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Belgesel | Paket servis yemeklerin gerçekleri BBC Earth ekranlarında

Paket servis yemeklerinin insan bedenindeki etkilerinin yanı sıra sektörle ilgili çarpıcı gerçekleri de masaya yatıran belgesel 21 Nisan Salı günü saat 22:00’de izleyici ile buluşuyor.

13 Nisan 2020 Pazartesi 10:55
Belgesel | Paket servis yemeklerin gerçekleri BBC Earth ekranlarında

Belgesel | Paket servis yemeklerin gerçekleri BBC Earth ekranlarında

“Paket Servis Hakkındaki Gerçekler”, ödüllü gazeteci Nikki Fox’un bilim insanları ve gönüllülerin de yardımı ile hayata geçirilen çığır açan bir deneyle BBC Earth ekranlarına geliyor. Paket servis yemeklerinin insan bedenindeki etkilerinin yanı sıra sektörle ilgili çarpıcı gerçekleri de masaya yatıran belgesel 21 Nisan Salı günü saat 22:00’de izleyici ile buluşuyor.

Günümüz koşullarında hayatımızda gittikçe daha önemli bir rol almaya başlayan paket servis yemeklerle ilgili şaşırtıcı gerçekler BBC Earth ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ödüllü İngiliz gazeteci Nikki Fox, Liverpool John Moores Üniversitesi ve Londra Imperial College'daki bilim insanları ile bir araya gelerek paket servisin insan üzerindeki etkilerini çığır açan bir deneyle araştırıyor.

2 hafta boyunca günde 2 öğün paket servis

Niki Fox’un da dahil olduğu 15 gönüllüden oluşan bir ekip iki hafta boyunca, aralarında hamburger, balık, Hint ve Çin restoranlarının da olduğu ülkenin en büyük satıcılarından oluşan bir listeden günde iki öğün paket yemek sipariş ediyor.

Ekibin üyeleri yemek öncesi ve sonrası kan şekerinden vücut yağına, bağırsak bakterilerinden zihinsel refah ve bilişsel keskinliğe kadar birbirinden farklı birçok tıbbi test ve analize tabi tutuluyor. Elde edilen sonuçlar paket servis yemeklerin vücudumuz ve beynimiz üzerindeki etkileri hakkında şok edici gerçekleri ortaya çıkarıyor.

Birçok ülkedeki bu favori alışkanlığın ardında yatan gerçekleri uzman bilim insanlarının yardımıyla gözler önüne seren yapımda sektörün en hızlı büyüyen alanı olan vegan paket servisi hakkında da detaylı bilgi veriliyor.

BBC Earth Digiturk, Tivibu ve D-Smart platformlarından izlenebiliyor.

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