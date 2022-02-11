Belgesel | Sir David Attenborough ile Doğal Dünyanın Olağanüstü Sesleri

Sir David Attenborough ile Doğal Dünyanın Olağanüstü Seslerini Dinlemeye Davetlisiniz





Bir saatlik belgeselde Attenborough, yaşamı boyunca karşısına çıkan, doğal dünyanın içinden yedi şarkı kaydını izleyiciyle buluşturuyor. Kambur balina, ındri (dünyanın en büyük lemur türü) ve lir kuşu gibi farklı türlerde canlıların heyecan verici ses kayıtlarının en eskisi Attenborough 5 yaşındayken, en yenisi ise yalnızca birkaç yıl önce kaydedildi. Attenborough’un bir seyahati sırasında kayda aldığı bir sesin de yer aldığı yapımda, kayıt sırasında çekilen büyüleyici görüntüler de ekranlara geliyor.

Yapımla ilgili açıklama yapan Sir David Attenborough, “Doğanın içinden gelen güzel seslere hayatım boyunca merak duydum. Çünkü kulağa uyumlu gelen bu sesler aslında hayvanların hayatta kalma çabalarını ifade ediyor.

Bu yapımda benim için özel olan yedi kayıt var. Bunların bazısı güzelliğiyle büyülerken, bazısı şaşırtıyor ve biri ise gerçekten yürek parçalayıcı. Ancak hepsinin çığır açıcı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden hayatımın sonuna kadar bu güzel seslere merak duymaya devam edeceğim” diyor.