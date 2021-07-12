Belgesel | Soğuk, vahşi ve çetin | Sıfırın Altında Yaşam

Soğuk, vahşi ve çetin: Sıfırın Altında Yaşam

BBC’nin Emmy ödüllü popüler belgesellerinden biri olan “Sıfırın Altında Yaşam” Kuzey Kanada’nın zorlu yaşam şartlarını keşfetmeye davet ediyor. Medeniyetten uzak, vahşi ve bir o kadar soğuk bir coğrafyada hayatta kalmayı başaran insanların ilginç hikayeleri BBC Earth kanalında ekranlara geliyor.

Dört kez Emmy ödülü alan ve popülerliğini kaybetmeden sürdüren bu etkileyici belgesel, bu kez Kuzey Kanada'nın ücra bölgelerinde medeniyetten uzak yaşayan insanların hikâyelerine yer veriyor. Bu sürükleyici seri, en ilginç topluluklardan biri olan Kanada Kızılderilileri de dahil olmak üzere farklı geçmişlerden gelen bir grup insanı konu alıyor.

Belgeselin odak noktası olan bu cesur karakterler, geleneksel hayatta kalma yöntemlerini kullanarak, vahşi çevreye uyum sağlamanın pratik yollarını bulmanın mücadelesi içerisindeler. Kontrolün vahşi doğada olduğu bu coğrafyada, alışılmışın dışında günlük yaşam tarzları, doğanın en acımasız ve gerçekçi yüzünü gözler önüne seriyor. Yiyecek, su ve barınak bulmaya çalışırken ölümcül hava koşullarıyla boğuşan bu insanlar, eşi görülmemiş derecede zorlu yaşamlarında başarılı olabilecekler mi? Merak edenler için bu sorunun cevabı, 20 Temmuz Salı günü saat 23:00’dan itibaren Digitürk, Tivibu ve D-Smart üzerinden izlenebilen BBC Earth’te...

BBC Earth ekranlarında yer alacak bir diğer ilginç yapım ise şöyle;

Psikedelik İlaç Denemesi: Depresyona Çare Olabilir mi?

Bu büyüleyici iki bölümlük belgesel, en yaygın ruh sağlığı koşullarından biri olan depresyonla mücadelede ilaçların kullanımını meşrulaştırmak isteyen öncü bilim insanı ekibinin çalışmalarını konu alıyor.

Yapım, Birleşik Krallık’ta, depresyonla mücadele için yasadışı uyuşturucular da dahil olmak üzere her türlü çözümü arayan gerçek insanların hayatlarını ekranlara taşıyor. Depresyonu anlamak ve yıllardır tartışmalara konu olan tedavi yöntemlerine dair merak edilenler, Psikedelik İlaç Denemesi ile ekranlara geliyor. Ön araştırmaya dayanan tüm işaretler bunun gerçekten devrimci bir süreç olacağını gösteriyor. Yapım, 26 Temmuz Pazartesi günü saat 23:00’da tekrarlarıyla birlikte Digitürk, Tivibu ve D-Smart üzerinden izlenebilen BBC Earth’te yayınlanacak.