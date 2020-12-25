Belgesel | Sular Çekilince Derin Dalış Yeni Bölümleriyle National Geographic'de

Sular Çekilince: Derin Dalış Yeni Bölümleriyle National Geographic Ekranlarında

Su altı dünyasının daha once hiç görülmemiş gizli kalmış mucizelerini konu alan belgesel “Sular Çekilince: Derin Dalış” yeni bölümleriyle 28 Aralık’tan itibaren her Pazartesi saat 21.00’de National Geographic ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Su altı dünyasının en karanlık ve en derin köşelerini araştırarak yeryüzündeki batık şehirleri, gemi enkazlarını ve derinliklerdeki mucizeleri keşfedeceğiniz

Ödüllü yönetmenlerden nefes kesen belgeselleri, dünyaca ünlü oyuncuların rol aldığı kaliteli yapımları ve ses getiren lokal prodüksiyonları Türk izleyicisi ile buluşturan National Geographic’i Digiturk, D-Smart, KabloTV, Tivibu ve Vodafone TV platformlarından izleyebilirsiniz.