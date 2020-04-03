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Belgesel | “Üstün Yırtıcılar” Kuşağı National Geographic WILD ekranlarında

Vahşi yaşamın en yırtıcı türlerinin merak uyandıran hikayeleri ve birbirinden iddialı belgeselleri “Üstün Yırtıcılar” kuşağında yırtıcı hayvanların şaşırtıcı yaşam mücadeleleriyle National Geographic WILD ekranlarında.

03 Nisan 2020 Cuma 10:35
Belgesel | “Üstün Yırtıcılar” Kuşağı National Geographic WILD ekranlarında

“Üstün Yırtıcılar” Kuşağı National Geographic WILD Ekranlarında 







 “Vahşi Peru: Yaşam Mücadelesi”, “Yırtıcı Hataları: Avlananın Saldırısı”, “Öldürücü Taktikler”, “Karanlık Çökünce Özel” ve “Görgü Tanıklığı: Köpekbalıkları ile Yüz Yüze” belgeselleri Nisan ayı boyunca her hafta sonu National Geographic WILD ekranlarında izleyiciyle buşuyor.


Peru; Amazon yağmur ormanlarından kıyı çöllerine kadar enerjik ve vahşi hayatıyla dünya'daki en çeşitlilik sahibi ve bir o kadar da ölümcül olan yerler arasında yer alıyor. “Vahşi Peru: Yaşam Mücadelesi” 5 Nisan Pazar günü saat 20.00’de National Geographic WILD’da.


Bir yırtıcıya karşı bir avın hayatı ya da ölüm draması söz konusu olduğunda, zayıf olan tarafın bundan kurtulmasını izlemektan daha tatmin edici bir şey yoktur. “Yırtıcı Hataları: Avlananın Saldırısı” 11 Nisan Cumartesi günü saat 20.00’de National Geographic WILD’da.
Vahşi doğada ve hayvanlar aleminde oyunun adı; 'öldür ya da öl'dür. Bu yırtıcı hayvanlar öldürücü taktiklerini vahşi yaşam mücadelesinde hayatta kalabilmek için kullanıyorlar. “Öldürücü Taktikler” 18 Nisan Cumartesi günü saat 20.00’de  National Geographic WILD’da.
Arap Çölü'nden Kosta Rika'nın yağmur ormanlarına kadar hayvanlar, en korkunç kabuslarıyla yüz yüze geliyorlar. Şafak vakti kaçacaklar mı yoksa savaşacaklar mı? “Karanlık Çökünce Özel” 19 Nisan Pazar günü saat 20.00’de  National Geographic WILD ekranlarında.
Yakalanan köpekbalıklarının saldırıları, korkulan ve saygı duyulan bu yaratıkları daha önce hiç olmadığı kadar anlamamıza yardımcı olabilecek ipuçları ortaya koyuyor. “Görgü Tanıklığı: Köpekbalıkları ile Yüz Yüze” 25 Nisan Cumartesi günü saat 20.00’de National Geographic WILD’da.
Ödüllü yönetmenlerden nefes kesen belgeselleri, vahşi yaşamın gözler önüne serildiği kaliteli yapımları Türk izleyicisi ile buluşturan National Geographic WILD kanalını Digiturk, D-Smart, KabloTV, Tivibu,TV+ ve Vodafone TV platformlarından izleyebilirsiniz.

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