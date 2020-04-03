Belgesel | “Üstün Yırtıcılar” Kuşağı National Geographic WILD ekranlarında

“Vahşi Peru: Yaşam Mücadelesi”, “Yırtıcı Hataları: Avlananın Saldırısı”, “Öldürücü Taktikler”, “Karanlık Çökünce Özel” ve “Görgü Tanıklığı: Köpekbalıkları ile Yüz Yüze” belgeselleri

“Vahşi Peru: Yaşam Mücadelesi”, “Yırtıcı Hataları: Avlananın Saldırısı”, “Öldürücü Taktikler”, “Karanlık Çökünce Özel” ve “Görgü Tanıklığı: Köpekbalıkları ile Yüz Yüze” belgeselleri

“Vahşi Peru: Yaşam Mücadelesi”, “Yırtıcı Hataları: Avlananın Saldırısı”, “Öldürücü Taktikler”, “Karanlık Çökünce Özel” ve “Görgü Tanıklığı: Köpekbalıkları ile Yüz Yüze” belgeselleri Nisan ayı boyunca her hafta sonu National Geographic WILD ekranlarında izleyiciyle buşuyor.