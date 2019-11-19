Belgin Kaçar'dan sıra dışı bir roman; İhlal…

Sıra dışı bir roman; İhlal…

Mimar olan aynı zamanda felsefe eğitimi de alan yazar Belgin Kaçar’ın ilk romanı ‘‘İhlal" sıra dışı konusuyla ilgi çekiyor. İnsanın içinde yaşadığı değersizlik duygusu ve kaybetme korkusu onu nereye götürür? İnsan, aslında en çok kendisini sever.





Hande ve Işın. Yıllarca birbirlerini ne şekilde seveceklerini bilemeyen anne ve kız. Kader planı onları tekrar yakınlaştırmaya karar vermeden çok önce ağlarını örmeye başlamıştır. Işın’ın annesine yokmuş gibi davrandığı yılların telafisi için verdiği cesaret ve yaptığı sıra dışı fedakârlıkla anne-kız büyük bir sırra imza atmışlardır.

Sonucunu düşünmeden aldıkları bu cesurca karar Bahadır, Onur ve Elis’in hayatlarını ne şekilde ve ne kadar derinden etkileyecektir?

Hande’nin zamansız ölümü ve ortaya çıkmak zorunda kalan sırla birlikte boşandığı kocası Bahadır, kardeşi Esin, en yakın arkadaşı Gizem ve Işın kendi bakış açıları kadar tanıdıkları Hande’nin bilinmeyen yönlerini keşfe çıkacak ve kendi iç dünyalarına da ayna tutacaklardır.



Işın yüklendiği sorumluluğu hiç beklemediği bir anda taşımanın mücadelesini verirken, ortak sırlarının içine annesi tarafından ustaca gizlenmiş başka bir sırla daha karşı karşıya kalacaktır.Hande geç yaşında genç kocasıyla yaşadığı aşkın kendi iç dünyasında kaybeden tarafı olmamak için sınırları nereye kadar zorlamış, hangi yazılı ve yazılı olmayan kuralları ihlal etmiş, ne kadarını göze almıştır?

Tüm bu soruların cevabı "İhlal"de… İhlal, online kitap satış sitelerinde satışta.



