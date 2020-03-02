Benden Bize, Kafası karışıklar | Seran Demiral | Tartışmak Özgürleştirir



Seran Demirel, Okurlarını, gündelik hayatın seyrine etki eden ciddi meseleler üzerine ''felsefe yapmaya'' çağıran bu merak uyandırıcı kitap, yüksek temposuyla gençler için felsefe alanında kaleme alınmış bütün eserlerden ayrışıyor.

Gençliğin nabzını tutan eserleriyle okuru kalbinden yakalayan Seran Demiral'ın yazdığı Benden Bize, büyüme, kişilik oluşturma ve kendini keşfetme sürecinde sorularına yanıt arayanların düşünsel yolculuklarına rehberlik eden ''Kafası Karışıklar'' serisinin ilk halkası.



Kendi tartışma ortamlarını yaratarak, zihinlerinde uçuşup duran soru balonlarını teker teker patlatan Kafası Karışıklar, hayatı yeni baştan keşfe çağırıyor. Yaşama, özgürlüğe, evrene ve insana dair eteğindeki bütün taşları döküyor.



Seran Demiral, Okurlarını, gündelik hayatın seyrine etki eden ciddi meseleler üzerine ''felsefe yapmaya'' çağıran bu merak uyandırıcı kitap, yüksek temposuyla gençler için felsefe alanında kaleme alınmış bütün eserlerden ayrışıyor.



Ece, sınıflarına yeni gelen Sevim'den pek hoşlanmıyor. Yakın arkadaşı Kaan ile kafa kafaya verip Sevim'e bir oyun oynamaya hazırlanırken, beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Kendilerini keşfetme sürecindeki beş arkadaş bir kulüp kuruyor. ''Tartışmacılar Kulübü'' adını verdikleri bu yeni oluşumda hayatı her yönüyle tartışmaya ve sorgulamaya açan gençler, birbirlerini anlayarak bakış açılarının ne denli farklılaşabileceğini ve zenginleşebileceğini keşfediyor.



İki kitaptan oluşan serinin ilkinde Ece, ''Peki ben kimim?'' sorusuyla kendini tanıma çabasını arkadaşlarıyla ilişkileri üzerinden ''benden bize'' doğru genişletiyor. Kaan ise, ''Nerede olmak isterim?'' diyerek zamanı, mekânı, dünyadaki varoluşunu sorgulamaya başlıyor.

Akıllarında milyonlarca soruyla etrafımızda dolaşan bütün gençleri Tartışmacılar Kulübünün bir parçası olmaya davet eden Seran Demiral, bu kitabıyla, konuşarak paylaşmanın insan ruhunu nasıl da iyileştirebileceğini gözler önüne seriyor.

O hâlde el ele verip, felsefenin sorgulayan dünyasına adım atmaya hazır mısınız?



Seran Demiral Hakkında

1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2007'de Kadıköy Anadolu Lisesi'nden, 2011'de Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. 2005'te Münzevi, 2007'de Hissizleşme, 2014'te de görme engelli gençlerin hayatını konu eden Parmak Uçları isimli eserleri yayımlandı. ''Filozof Çocuklar Kulübü'' adlı dört kitaplık serinin yeniden düzenlenmesiyle ''Kafası Karışıklar'' ortaya çıktı. Aynı zamanda bilimkurgu ve distopya gibi türlerde yazmayı sürdüren Demiral'ın Hayat Üretim Merkezi isminde bir bilimkurgu romanı ve çeşitli antolojilerde yayımlanmış öyküleri vardır. Kurgu yazarlığının yanı sıra, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji bölümünde doktora eğitimine devam etmekte, yaşamını çocuklarla güzelleştirmekte ve başka hayatların olanaklarını çocuklarla aramaktadır.