Beykoz 2020 Sempozyumu Sona Erdi

Beykoz Belediyesi tarafından ilçenin zengin tarihi ve kültürel birikimine, sosyo-ekonomik ve manevi hayatına bilimsel ve derinlikli bir bakış sunmak, coğrafi ve stratejik avantajlarına dikkat çekmek amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen sempozyumda ilçeye dair bilinmeyenler gün yüzüne çıktı.

“Beykoz 2020 Sempozyumu” her alanda ilçenin dinamiklerini harekete geçirmenin yanı sıra bilimsel çalışmalar ve akademik deneyimin öncülüğünde geleceğine yön vermeyi de amaçladı.

128 Bilim Adamı, 17 Oturum, 67 Tebliğ

Tarihten edebiyata, mimariden coğrafyaya kadar farklı disiplinlerden 128 bilim adamının, 17 oturum ve 67 tebliğiyle katıldığı buluşma bu yıl “coğrafya, beşeri coğrafya, jeoloji, sosyoloji, tarım” alanlarına odaklandı.

Salgın koşulları dolayısıyla fiziksel ortamdan sanal ortama taşınan sempozyumda yer alan tüm oturumlar kurumun sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. “Beykoz 2020 Sempozyumu” bu açıdan Türkiye’de gerçekleşen en büyük çevrimiçi organizasyon oldu.

Beykoz’a dair hazine değerinde bilgilerin sunulduğu kapanışında Sempozyum Tertip Heyeti Başkanı Prof. Dr. İsmail Coşkun: “ Bir ilk olan 2019 Sempozyumu, Beykoz’un tarihine ve toplumsal yapısına ilişkin, kurumsal, ilçedeki politikalara ışık tutmak üzere bir yüzey araştırmasıydı. Bu yıl biraz daha spesifik, derinleşen, akademik etki katsayısını artıran çalışmalar gerçekleştirdik. Kapsamındaki zenginliğin derine inmesini amaçladık. Beykoz’un jeolojikyapısından, risk alanlarına nüfus yerleşmelerine, sularına, demografik yapıdan coğrafi yerleşme tarihine sosyolojiye kadar bir çok konuya odaklandık.Salt bir çağrıya çıkılarak bir sempozyuma davetle çalışılmadı, en başından beri belli noktalara odaklanıldı. Aralık ayı itibariyle sempozyum sonuçlarını paylaşmayı istiyoruz.Bu vesileyle organizaysonun gerçekleşmesinde emeği geçen Beykoz Belediye Başkanımız Murat Aydın olmak üzere, tüm bilim insanlarımıza teşekkür diyorum” dedi.

Beykoz Belediye Başkanı Başkan Murat Aydın: “Bilgiye Ulaşmak İçin Düzenledik”

Beykoz Sempozyum Başkanı ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: “Biz Beykoz’a dair bilgiye ulaşmak istiyoruz. İnsanlar gibi kentlerin de hafızası vardır ve geçmişteki yaşanmışlıkların mutlaka geleceğe aktarılması gerekir. O yaşanmışlıklar kültür birikimi geleceğe aktarılırsa toplum nereye gideceğini bilir. İşte biz Beykoz’da bunu yapmak bunun istiyoruz ki gelecek nesiller bu topraklarda daha mutlu şekilde yaşasınlar. Sempozyumun gerçekleşmesi için bize yetki veren baştakıymetli hemşehrilerim olmak üzere, tüm bilim kurulu ve tertip kurulu üyeleri ile emeği geçen çalışma arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyor, ülkemize, şehrimize ve ilçemize tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.”şeklinde konuştu.

Beykoz 2020 Sempozyumu’nda sunulan tüm bilimsel tebliğler, geçen yılki buluşma sonrasında olduğu gibi, ilçeye dair projelerin hazırlanmasında rehberlik etmek üzere bir kitapta toplanarak kayıt altına alınacak.

Beykoz Belediyesi, daha iyi bir geleceğin kurulmasını amaçladığı sempozyumlar serisine gelecek yıl yeni bir organizasyonla devam edecek.