Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Beykoz Belediyesi 3. Fotoğraf Yarışması başlıyor

Beykoz’un binlerce yıllık medeniyet mirasını, zengin sosyal, ekonomik ve kültürel  dokusunu, gündelik hayatını, renkli doğa ve insan manzaralarını en güzel karelerle geleceğe taşıyacak   “Beykoz Belediyesi 3. Fotoğraf Yarışması” başlıyor. 

30 Mayıs 2021 Pazar 14:21
Beykoz Belediyesi 3. Fotoğraf Yarışması başlıyor

Beykoz Belediyesi 3. Fotoğraf Yarışması başlıyor

Beykoz Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV) işbirliğiyle düzenlenen ve geleneksel hale gelen yarışma, fotoğraf tutkunları için ilçeyi çekim merkezi haline getirmeyi, doğal ve tarihi güzellikleriyle yüz yıllar boyunca gözde olan ilçenin ulusal düzeyde tanıtımına katkı sağlamayı da amaçlıyor.   

Fotoğraf sanatına gönül veren tüm amatör ve profesyonellerin katılımına açık olarak düzenlenen organizasyonda dereceye girenler toplamda 126 bin TL ile ödüllendirilecek.

3 Kategoride Açılıyor 

Beykoz Belediyesi 3. Fotoğraf Yarışması’na başvurular yalnızca online olarak www.turkiyefotografvakfi.org adresinden yapılacak ve 16 Kasım 2021 tarihine kadar devam edecek.

Fotoğraf yarışması vesilesiyle amatör ve profesyonel yüzlerce fotoğrafçının ilçeye ilgi göstermesi beklenen organizasyon “Serbest”, “Foto Öykü” ve “Kurgu” kategorilerinde gerçekleşecek.  

Yarışmaya gönderilen fotoğraflar aralarında ünlü foto muhabiri Coşkun Aral’ın yanı sıra,   fotoğraf sanatının usta isimleri İsmail Küçük, İzzet Keribar, Leyla Emektar, Murat Gür, Mustafa Yılmaz, Merih Akoğul,  Nazan Tuna, Süleyman Gündüz’den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek.

Sonuçlar 26 Kasım’da   

Serbest Kategoride birinci 5.000 TL, ikinci 4.000 TL, üçüncü 3.000 TL, Beykoz Belediyesi Özel Ödülü sahibi 2.000 TL, 5 adet Mansiyon Ödülü sahipleri 1.000’er TL ve en fazla 30 adet Sergilenmeye Değer Eser sahipleri ise 500’er TL ile ödüllendirilecek.  

Foto Öykü Kategorisinde ise birinci 10.000 TL, ikinci 8.000 TL, üçüncü 6.000 TL, Beykoz Belediyesi Özel Ödülü sahibi 4.000 TL, 5 adet Mansiyon Ödülü sahipleri 3.000’er TL ve en fazla 20 adet Sergilenmeye Değer Eser sahipleri ise 1.000’er TL verilecek.

Kurgu Kategorisi’nde birinci 5.000 TL, ikinci 4.000 TL, üçüncü 3.000 TL, Beykoz Belediyesi Özel Ödülü sahibi 2.000 TL, 5 adet Mansiyon Ödülü sahipleri 1.000’er TL ve en fazla 20 adet Sergilenmeye Değer Eser sahipleri ise 500’er TL kazanacak.  

Sonuçların 26 Kasım 2021 Cuma günü açıklanacağı organizasyonda dereceye giren fotoğrafçılar,11 Aralık 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilecek  törenle ödüllerine kavuşacak.

Yarışmanın sonunda dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen eserlerden oluşan bir de fotoğraf sergisi açılacak.

Sosyetik güzel Ebru Ceylan ölümden döndü
Sosyetik güzel Ebru Ceylan ölümden döndü
Beykoz 2020 Sempozyumu Sona Erdi
Beykoz 2020 Sempozyumu Sona Erdi
Kızılay Kan Bağışı Kahramanları'nı arıyor
Kızılay Kan Bağışı Kahramanları'nı arıyor
Kutlamalarda çelenksiz gelen AK Partili başkandan çirkin savunma
Kutlamalarda çelenksiz gelen AK Partili başkandan çirkin savunma
Beykoz Toygar Ormanı'nda neler oluyor | Pandemide gizemli kesim
Beykoz Toygar Ormanı'nda neler oluyor | Pandemide gizemli kesim
Beykoz Kirazı’ndan sonra Beykoz mantarı yüzleri güldürdü
Beykoz Kirazı’ndan sonra Beykoz mantarı yüzleri güldürdü
Beykoz Karpuzu lezzetiyle İstanbul'u saracak
Beykoz Karpuzu lezzetiyle İstanbul'u saracak
Çocuklar tasarladı İBB yaptı | İlk çocuk parkı Beykoz'da açılıyor
Çocuklar tasarladı İBB yaptı | İlk çocuk parkı Beykoz'da açılıyor
Anahtar Kelimeler:
BeykozBeykoz BelediyesiFotoğraf Yarışması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Modern’den Çevre Günü’e özel proje | Sanatın Doğası
İstanbul Modern’den Çevre Günü’e özel proje | Sanatın Doğası
Bursa Sokak Sanatçıları Festivali başlıyor
Bursa Sokak Sanatçıları Festivali başlıyor
İş Sanat sezonunu İstanbul Ensemble ile tamamlıyor
İş Sanat sezonunu İstanbul Ensemble ile tamamlıyor
Macar Mimarların Gerçekleştirilmemiş Projeleri YTÜ’de Sergileniyor
Macar Mimarların Gerçekleştirilmemiş Projeleri YTÜ’de Sergileniyor
Türkçe'nin sultanı Ali Şir Nevai | Doğumunun 580. yılında anılıyor
Türkçe'nin sultanı Ali Şir Nevai | Doğumunun 580. yılında anılıyor
Fakir Baykurt Öykü Yarışması sonuçlandı
Fakir Baykurt Öykü Yarışması sonuçlandı
Gedik Filarmoni ile  "Köprüler" Konseri CRR’de
Gedik Filarmoni ile  "Köprüler" Konseri CRR’de
İstanbul Araştırmalarına Destek
İstanbul Araştırmalarına Destek
Ölüler Ordusu'nun hikayesini Zack Synder'dan dinleyin
Ölüler Ordusu'nun hikayesini Zack Synder'dan dinleyin
İstanbul Modern | Necla Rüzgar ile lavi tekniği atölyesi
İstanbul Modern | Necla Rüzgar ile lavi tekniği atölyesi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim