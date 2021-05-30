Beykoz Belediyesi 3. Fotoğraf Yarışması başlıyor

Beykoz Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV) işbirliğiyle düzenlenen ve geleneksel hale gelen yarışma, fotoğraf tutkunları için ilçeyi çekim merkezi haline getirmeyi, doğal ve tarihi güzellikleriyle yüz yıllar boyunca gözde olan ilçenin ulusal düzeyde tanıtımına katkı sağlamayı da amaçlıyor.

Fotoğraf sanatına gönül veren tüm amatör ve profesyonellerin katılımına açık olarak düzenlenen organizasyonda dereceye girenler toplamda 126 bin TL ile ödüllendirilecek.

3 Kategoride Açılıyor

Beykoz Belediyesi 3. Fotoğraf Yarışması’na başvurular yalnızca online olarak www.turkiyefotografvakfi.org adresinden yapılacak ve 16 Kasım 2021 tarihine kadar devam edecek.

Fotoğraf yarışması vesilesiyle amatör ve profesyonel yüzlerce fotoğrafçının ilçeye ilgi göstermesi beklenen organizasyon “Serbest”, “Foto Öykü” ve “Kurgu” kategorilerinde gerçekleşecek.

Yarışmaya gönderilen fotoğraflar aralarında ünlü foto muhabiri Coşkun Aral’ın yanı sıra, fotoğraf sanatının usta isimleri İsmail Küçük, İzzet Keribar, Leyla Emektar, Murat Gür, Mustafa Yılmaz, Merih Akoğul, Nazan Tuna, Süleyman Gündüz’den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek.

Sonuçlar 26 Kasım’da

Serbest Kategoride birinci 5.000 TL, ikinci 4.000 TL, üçüncü 3.000 TL, Beykoz Belediyesi Özel Ödülü sahibi 2.000 TL, 5 adet Mansiyon Ödülü sahipleri 1.000’er TL ve en fazla 30 adet Sergilenmeye Değer Eser sahipleri ise 500’er TL ile ödüllendirilecek.

Foto Öykü Kategorisinde ise birinci 10.000 TL, ikinci 8.000 TL, üçüncü 6.000 TL, Beykoz Belediyesi Özel Ödülü sahibi 4.000 TL, 5 adet Mansiyon Ödülü sahipleri 3.000’er TL ve en fazla 20 adet Sergilenmeye Değer Eser sahipleri ise 1.000’er TL verilecek.

Kurgu Kategorisi’nde birinci 5.000 TL, ikinci 4.000 TL, üçüncü 3.000 TL, Beykoz Belediyesi Özel Ödülü sahibi 2.000 TL, 5 adet Mansiyon Ödülü sahipleri 1.000’er TL ve en fazla 20 adet Sergilenmeye Değer Eser sahipleri ise 500’er TL kazanacak.

Sonuçların 26 Kasım 2021 Cuma günü açıklanacağı organizasyonda dereceye giren fotoğrafçılar,11 Aralık 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilecek törenle ödüllerine kavuşacak.

Yarışmanın sonunda dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen eserlerden oluşan bir de fotoğraf sergisi açılacak.