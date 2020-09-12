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Beylikdüzü'nde tarihi kanal kalıntıları bulundu

İstanbul Beylikdüzü ilçesinde yeni bir antik kanal kalıntısı daha ortaya çıkarıldı. Yeni alanın tarihlendirilmesi için Arkeologların inceleme yapması bekleniyor

12 Eylül 2020 Cumartesi 14:32
Beylikdüzü'nde tarihi kanal kalıntıları bulundu

Beylikdüzü'nde tarihi kanal kalıntıları bulundu

İstanbul tarihi yarım ada dışında daha eski uygarlıkların izleri Beylikdüzü'nde kendini gösteriyor. 

Beylikdüzü’nde inşaat kazısı esnasında tarihi bir kanal kalıntısına rastlandı.

Alanın, tarihi ve antik dönemde ne olarak kullanıldığı ile ilgili kesin bilginin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nce devam eden çalışmaların tamamlanması ile anlaşılacağını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Park alanında bulunan tarihi kalıntıların korunmasına ve alanın arkeopark olarak değerlendirilmesine yönelik taleplerimizi ilgili kurum olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’ne bildireceğiz. Hazırlayacağımız ve İstanbul 1 numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun uygun göreceği bir Arkeopark projesi ile hem alanın ve kalıntıların korunmasını hem de aynı zamanda halka açılmasını sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.  

Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü
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