

Beyoğlu ve Fatih'te tarih turu



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı, İstanbul’un işgalini ve buna karşı örgütlenen direnişi konu alan “Esaret Yıllarında İstanbul” temalı tur düzenleyecek. Geziler, işgalden kurtuluşunun 98.yılında Tarih Kültür Turizm Rehberler Derneği üyesi uzman rehberler eşliğinde gerçekleşecek. Şehrin işgal yıllarında yaşanan esaret ve direniş günleri, mekanların öyküleriyle yeniden hatırlanacak.

İlki 9 Ekim’de başlayacak turların 20 kişi ile sınırlandırılan kontenjanı, tarih ve İstanbul meraklıları tarafından kısa sürede dolduruldu. Ekim ayı boyunca her hafta sonu devam edecek turlara yeni başvuru tarihi İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın sosyal medya hesaplarından açıklanacak. Katılımcılar başvuru sıralamasına göre belirlenecek.

9 Ekim’de Beyoğlu başlayan tur, 10 Ekim ‘de Fatih’te devam edecek. İlk hafta gezilerinin dolduğu turlara yeni başvuru https://forms.ibb.gov.tr/turizmmd/ adresinden online olarak gerçekleştirilecek.

TARİHE TANIKLIK EDEN YAPILAR GEZİLECEK

“Esaret Yıllarında İstanbul” gezilerinde, işgal günleri ve kurtuluş mücadelesiyle ilgili önemli dönüm noktaları, o günlere tanıklık eden mekanlarda anlatılacak. ‘Atatürk, işgal yıllarında İstanbul’da nerelerde kaldı, neler yaptı”, ‘Şehrin simge yapıları işgal yıllarında nelere şahitlik etti’, ‘İşgal altındaki İstanbullular, milli mücadeleye nasıl destek verdi’, ‘İstanbul’da işgale karşı direniş nerelerde, nasıl örgütlendi’, ‘Fatih ve Sultanahmet Mitingleri neden önemli’ gibi pek çok soru, mekanlar üstünden bir yolculukla yanıtlanacak.