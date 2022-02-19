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Beyoğlu’nda son günler!

İstanbul Modern, Beyoğlu’ndaki geçici mekânına 27 Şubat’ta veda ediyor

19 Şubat 2022 Cumartesi 10:01
Beyoğlu’nda son günler!

 

Beyoğlu’nda son günler!

 

İstanbul Modern, Beyoğlu’ndaki geçici mekânına veda etmeye hazırlanıyor. Ziyaretçilerini Beyoğlu’nda 27 Şubat Pazar günü son kez ağırlayacak olan İstanbul Modern’in Renzo Piano imzasını taşıyan yeni binasının yakın bir zamanda açılması planlanıyor

 

İstanbul Modern’in 2018’den bu yana süreli ve sürekli sergi salonları, fotoğraf galerisi, eğitim atölyeleri, kütüphane, sinema ve mağazasıyla tüm faaliyetlerini sürdürdüğü Beyoğlu’ndaki geçici mekânının ziyarete kapanış tarihi 27 Şubat 2022 Pazar günü olarak belirlendi. 

Beyoğlu’ndaki sergiler

Beyoğlu’na veda etmeye hazırlanan İstanbul Modern’in geçici mekânında koleksiyon sergisinin yanı sıra, “Etkileşimler” ve “Uluslararası Sanatçı Filmleri” ziyaretçileri bekliyor. Müzenin iki katına yayılan koleksiyon sergisinde farklı kuşaklardan 30 sanatçı ve iki sanatçı ikilisinin 40 yapıtı sergileniyor. Beyoğlu’ndaki geçici mekânda aynı zamanda; sanatçılar ve ilham aldıkları kaynaklar arasındaki ilişkiyi müze koleksiyonundan bir seçkiyle araştıran “Etkileşimler” ile bu yıl “özen göstermek” temasına odaklanan Uluslararası Sanatçı Filmleri projesi de görülebilir.

Müzenin geçici mekânının ziyarete kapanışının ardından yeni binaya taşınma süreci başlayacak.  

 Karaköy’e dönüş

Karaköy'deki eski konumunda kapılarını yeniden açacak olan İstanbul Modern’in yeni binası; dünyanın dört bir yanındaki kentlerde simgeleşmiş müze ve kültür-sanat kurumlarının mimarisinde imzası olan Renzo Piano tarafından tasarlandı. 

Müzenin kurucu sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu ile ana sponsor Doğuş Grubu-Bilgili Holding’in ortaklaşa katkısıyla inşa edilen İstanbul Modern’in yeni binası, uluslararası standartlarda bir müze olarak izleyiciyi merkezine alıyor. Sergi salonları, eğitim atölyeleri, sinema, kütüphane, tasarım mağazası, etkinlik alanları, kafe ve restoranıyla ziyaretçilerini ağırlayacak olan yeni binanın yakın zamanda açılması planlanıyor.

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