Bir Arşivci Olarak Sanatçı

18 Mayıs Çarşamba günü Bir Arşivci Olarak Sanatçı etkinliği var. Etkinlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarında İstanbul'a yerleşmiş ve üç kuşak sanatçı yetiştirmiş Hristoff ailesinin yaşamı ve tecrübeleri üzerinden miras, bağlılık ve arşiv kavramları tartışılacak.

18 Mayıs 2022 Çarşamba

Peter Hristoff ile Söyleşi: Bir Arşivci Olarak Sanatçı

Moderatör: Kültigin Kağan Akbulut

Konuşmacılar: Peter Hristoff, Elif Erdoğan,Yeşim Demir

Loca

18 Mayıs Çarşamba günü saat: 19:00’da Loca’da yapılacak etkinlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarında İstanbul'a yerleşmiş ve üç kuşak sanatçı yetiştirmiş bir ailenin yaşamı ve tecrübeleri üzerinden miras, bağlılık ve arşiv kavramları tartışılacak.

Tartışmanın çıkış noktası, Yapı Kredi Kültür Sanat'ta süren “Memento İstanbul: Hristoff Aile Arşivi ”sergisi.

Üç nesil sanatçı bir ailenin yıllar içinde biriktirdiği fotoğraflar, resimler, kişisel eşyalar ve objelerden yola çıkan sergi, bir ailenin olduğu kadar bir şehrin de tarihine ışık tutuyor. Ailenin üçüncü kuşak sanatçısı ve aynı zamanda serginin küratörlerinden Peter Hristoff, Loca'ya konuk olarak aile arşivinin hikâyesini ve sergiyi anlatacak, moderatör Kültigin Kağan Akbulut'un ve izleyicilerin sorularını yanıtlayacak. Serginin eş küratörleri Elif Erdoğan ve Yeşim Demir de serginin oluşum sürecinden söz edecekler. Türkçe yapılacak olan etkinlik, aynı zamanda Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın Youtube kanalından eşzamanlı paylaşılacak.