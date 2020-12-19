Biz de Varız | Filmler | Yönetmen ve oyuncuları anlatıyor

Yönetmen ve oyuncularla çevrimiçi söyleşiler
İstanbul Modern Sinema’nın, Türk Tuborg A.Ş.’nin katkılarıyla hazırladığı Biz de Varız! programı tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl ilk kez çevrimiçi ve ücretsiz gerçekleşen programdaki filmlerin yönetmen ve oyuncuları sinemaseverlerle söyleşide buluşuyor.
İstanbul Modern Sinema Film Küratörü Müge Turan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiler müzenin İstanbul Modern’in YouTube kanalında canlı olarak yayınlanıyor.
Çevrimiçi söyleşilere; Hayaletler’in yönetmeni Azra Deniz Okyay, başrol oyuncuları Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir, Hayalimdeki Sahneler’in yönetmeni Metin Akdemir, eş yapımcısı Emre Kaya ve oyuncu Bulut Sezer, Kadınlar Ülkesi’nin yönetmeni Şirin Bahar Demirel, Bina’nın yönetmeni Orçun Behram ve başrol oyuncusu İhsan Önal, Soluk’un yönetmeni Özkan Yılmaz ve oyuncular Uğur Polat, Emrullah Çakay, Aslı İnandık, Ah Gözel İstanbul'un yönetmeni, Zeynep Dadak ve ekibi, Maddenin Halleri’nin yönetmeni Deniz Tortum ve daha pek çok isim katılacak.
SÖYLEŞİ PROGRAMI
Film: Miss Holokost Survivor
Söyleşi: Yönetmen Eytan İpeker
Tarih ve saat: 20 Aralık, 20.00
Film: Ah Gözel İstanbul
Söyleşi: Zeynep Dadak, Aslı Dadak, Zeynep Ekmekçi
Tarih ve saat: 20 Aralık, 21.00
Film: Bina / The Antenna
Söyleşi: Yönetmen Orçun Behram ve Oyuncu İhsan Önal
Tarih ve saat: 21 Aralık, 21.00
Film: Hayalimdeki Sahneler
Söyleşi: Yönetmen Metin Akdemir, eş yapımcı Emre Kaya, oyuncu Bulut Sezer
Tarih ve saat: 24 Aralık, 21.00
Söyleşi: Şirin Bahar Demirel
Film: Soluk
Tarih: 25 Aralık, 21.00
Film: Bilmemek
Söyleşi: Yönetmen Leyla Yılmaz Oyuncular Senan Kara, Emir Özden, Yurdaer Okur
Tarih ve saat: 27 Aralık, 20.00
Film:Soluk
Söyleşi: Yönetmen Özkan Yılmaz Oyuncular: Uğur Polat, Emrullah Çakay ile Aslı İnandık
Tarih ve saat: 27 Aralık, 21.00
Film: Maddenin Halleri
Söyleşi: Yönetmen Deniz Tortum
Tarih ve saat: 29 Aralık, 20.00
Film: Mimaroğlu
Söyleşi: Yönetmen Serdar Kökçeoğlu ve yapımcı Dilek Aydın
Tarih ve saat: 29 Aralık, 21.00
Film: Kumbara
Söyleşi: Yönetmen Ferit Karol, yapımcı Nefes Polat
Tarih ve saat: 30 Aralık, 21.00