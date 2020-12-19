Biz de Varız | Filmler | Yönetmen ve oyuncuları anlatıyor

Yönetmen ve oyuncularla çevrimiçi söyleşiler

İstanbul Modern Sinema’nın, Türk Tuborg A.Ş.’nin katkılarıyla hazırladığı Biz de Varız! programı tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl ilk kez çevrimiçi ve ücretsiz gerçekleşen programdaki filmlerin yönetmen ve oyuncuları sinemaseverlerle söyleşide buluşuyor.

İstanbul Modern Sinema Film Küratörü Müge Turan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiler müzenin İstanbul Modern’in YouTube kanalında canlı olarak yayınlanıyor.

Çevrimiçi söyleşilere; Hayaletler’in yönetmeni Azra Deniz Okyay, başrol oyuncuları Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir, Hayalimdeki Sahneler’in yönetmeni Metin Akdemir, eş yapımcısı Emre Kaya ve oyuncu Bulut Sezer, Kadınlar Ülkesi’nin yönetmeni Şirin Bahar Demirel, Bina’nın yönetmeni Orçun Behram ve başrol oyuncusu İhsan Önal, Soluk’un yönetmeni Özkan Yılmaz ve oyuncular Uğur Polat, Emrullah Çakay, Aslı İnandık, Ah Gözel İstanbul'un yönetmeni, Zeynep Dadak ve ekibi, Maddenin Halleri’nin yönetmeni Deniz Tortum ve daha pek çok isim katılacak.

SÖYLEŞİ PROGRAMI

Film: Miss Holokost Survivor

Söyleşi: Yönetmen Eytan İpeker

Tarih ve saat: 20 Aralık, 20.00

Film: Ah Gözel İstanbul

Söyleşi: Zeynep Dadak, Aslı Dadak, Zeynep Ekmekçi

Tarih ve saat: 20 Aralık, 21.00

Film: Bina / The Antenna

Söyleşi: Yönetmen Orçun Behram ve Oyuncu İhsan Önal

Tarih ve saat: 21 Aralık, 21.00

Film: Hayalimdeki Sahneler

Söyleşi: Yönetmen Metin Akdemir, eş yapımcı Emre Kaya, oyuncu Bulut Sezer

Tarih ve saat: 24 Aralık, 21.00

Kadınlar Ülkesi

Söyleşi: Şirin Bahar Demirel

Film: Soluk

Tarih: 25 Aralık, 21.00

Film: Bilmemek

Söyleşi: Yönetmen Leyla Yılmaz Oyuncular Senan Kara, Emir Özden, Yurdaer Okur

Tarih ve saat: 27 Aralık, 20.00

Film:Soluk

Söyleşi: Yönetmen Özkan Yılmaz Oyuncular: Uğur Polat, Emrullah Çakay ile Aslı İnandık

Tarih ve saat: 27 Aralık, 21.00

Film: Maddenin Halleri

Söyleşi: Yönetmen Deniz Tortum

Tarih ve saat: 29 Aralık, 20.00

Film: Mimaroğlu

Söyleşi: Yönetmen Serdar Kökçeoğlu ve yapımcı Dilek Aydın

Tarih ve saat: 29 Aralık, 21.00

Film: Kumbara

Söyleşi: Yönetmen Ferit Karol, yapımcı Nefes Polat

Tarih ve saat: 30 Aralık, 21.00