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Black Widow'un yeni fragmanı yayınlandı

Marvel Studios'un heyecanla beklenen filmi Black Widow'un yeni fragmanı ve filminden ilk görseller yayınladı.

05 Nisan 2021 Pazartesi 16:56
Black Widow'un yeni fragmanı yayınlandı

Black Widow'un yeni fragmanı yayınlandı | izle



Natasha Romanoff’un geçmişiyle yüzleşme ve tamamlanmamış işleriyle başa çıkma mücadelesini konu alan, Marvel Studios’un uzun zamandır ilgiyle beklenen filmi “Black Widow” un yeni fragmanı yayınlandı.  

Natasha Romanoff, namı diğer Black Widow, geçmişiyle bağlantılı tehlikeli bir komplonun ortaya çıkmasıyla defterinin karanlık tarafıyla yüzleşir. Onu alt etmek için hiçbir zaman vazgeçmeyen bir güç tarafından takip edilen Natasha, bir casus olarak geçmişiyle ve Avengers ekibine katılmadan çok önce ardında bıraktığı parçalanmış ilişkileriyle uğraşmak zorundadır.  

Natasha / Black Widow rolünde Scarlett Johansson ve Yelena rolünde Florence Pugh’ın yer aldığı filmde Alexei / The Red Guardian rolünde David Harbour ve Melina rolünde Rachel Weisz yer alıyor.  

Marvel Sinematik Evreni'nin dördüncü fazının ilk filmi olan “Black Widow”, Cate Shortland tarafından yönetildi ve yapımcılığını Kevin Feige üstlendi. 

Aksiyon dolu casusluk, gerilim filmi “Black Widow” 9 Temmuz 2021'de sinemalarda…

Anahtar Kelimeler:
Black WidowNatasha Romanoff
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