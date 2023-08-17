Bodrum Opus Müzik Festivali | Ormanın sesi, Müziğin Rüyası





Orman yangınlarını önlemede büyük bir öneme sahip Frank Kaktüsünün yaygınlaştırılarak yetiştirilmesine dikkat çekmek hepimizin yüreklerini yakan yüzyılın felaketi 11 ilimizde gerçekleşen depremden zarar gören vatandaşlarımıza yardım toplamak amacıyla Opus Müzik Festivali bu yıl daha güçlü bir kadroyla 1-9 Eylül tarihlerinde 6 konserle birlikte geliyor.

Doğayı koruma konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen ve ikincisi düzenlenen Opus Müzik Festivali, bu yıl deprem mağduru vatandaşlara yardım konseri ile acılarına da ortak oluyor. Aynı zamanda yangınların yayılmasını durdurabilecek etkisi olan ve yüzde 80’i sudan oluşan Frenk kaktüsü (Opuntia ) bitkisinin de öne çıkarıldığı Festival, Bodrumlu’ lara unutulmaz bir müzikal ziyafeti sunuyor.

Opus Müzik Festivali’nde müziğin sesi doğaya dokunuyor

Opus Müzik Festivali, sadece klasik müziğin büyüleyici performanslarına ev sahipliği yapmakla kalmıyor, aynı zamanda doğanın gücü ve insanlığın bir araya geldiği bir platform olarak da öne çıkıyor. Bodrum’un muhteşem manzaraları eşliğinde düzenlenen bu etkinlik, sanatın, doğanın ve insanlığın uyum içinde dans ettiği unutulmaz anlara ev sahipliği yapıyor.

Bodrum’da Gün Batımı Konserleri

Festival kapsamında Türk ve Yabancı sanatçıların performanslarını sergileyeceği konserler Bodrum Kalesi, La Chic Bodrum’da gerçekleşiyor. 01-09 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek konserler ücretsiz olacak.

Festival Programı

Bodrum Kalesi

01 Eylül 2023 İsmail Lumanovski –

06 Eylül 2023 Flört Grubu - 100. Yıl Rock Konseri

07 Eylül 2023 Bekir Ünlüataer – Zeki Müren Konseri

09 Eylül 2023 Türk Yıldızları Senfoni Orkestrası

Murat Cem Orhan – Şef

Burcu Hancı

Jülide Özçelik

Burak Bilgili

Şenol Talınlı

Le Chic Bodrum

03 Eylül 2023 Coşkun Karademir - Aşık Veysel Konseri

08 Eylül 2023 Yansımalar