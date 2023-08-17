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Bodrum Opus Müzik Festivali | Ormanın sesi, Müziğin Rüyası

Müziğin iyileştirici ve birleştirici etkisi ile orman yangınlarına dikkat çekmek isteyen OPUS MÜZİK Festivali için geri sayım başlıyor.

17 Ağustos 2023 Perşembe 09:55
Bodrum Opus Müzik Festivali | Ormanın sesi, Müziğin Rüyası

Bodrum Opus Müzik Festivali | Ormanın sesi, Müziğin Rüyası


 

Orman yangınlarını önlemede büyük bir öneme sahip Frank Kaktüsünün yaygınlaştırılarak yetiştirilmesine dikkat çekmek hepimizin yüreklerini yakan yüzyılın felaketi 11 ilimizde gerçekleşen depremden zarar gören vatandaşlarımıza yardım toplamak amacıyla Opus Müzik Festivali bu yıl daha güçlü bir kadroyla 1-9 Eylül tarihlerinde 6 konserle birlikte geliyor.

Doğayı koruma konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen ve ikincisi düzenlenen Opus Müzik Festivali, bu yıl deprem mağduru vatandaşlara yardım konseri ile acılarına da ortak oluyor. Aynı zamanda yangınların yayılmasını durdurabilecek etkisi olan ve yüzde 80’i sudan oluşan Frenk kaktüsü  (Opuntia ) bitkisinin de öne çıkarıldığı Festival, Bodrumlu’ lara unutulmaz bir müzikal ziyafeti sunuyor. 

Opus Müzik Festivali’nde müziğin sesi doğaya dokunuyor

Opus Müzik Festivali, sadece klasik müziğin büyüleyici performanslarına ev sahipliği yapmakla kalmıyor, aynı zamanda doğanın gücü ve insanlığın bir araya geldiği bir platform olarak da öne çıkıyor. Bodrum’un muhteşem manzaraları eşliğinde düzenlenen bu etkinlik, sanatın, doğanın ve insanlığın uyum içinde dans ettiği unutulmaz anlara ev sahipliği yapıyor.

Bodrum’da Gün Batımı Konserleri

Festival kapsamında Türk ve Yabancı sanatçıların performanslarını sergileyeceği konserler Bodrum Kalesi, La Chic Bodrum’da gerçekleşiyor.  01-09 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek konserler ücretsiz  olacak.

Festival Programı

 

Bodrum Kalesi

01 Eylül 2023            İsmail Lumanovski   – Balkan Orkestrası

06 Eylül 2023            Flört Grubu                - 100. Yıl Rock Konseri

07 Eylül 2023            Bekir Ünlüataer        – Zeki Müren Konseri

09 Eylül 2023            Türk Yıldızları Senfoni Orkestrası

Murat Cem Orhan – Şef 

                                    Burcu Hancı 

                                    Jülide Özçelik

                                    Burak Bilgili

                                    Şenol Talınlı

Le Chic Bodrum

03 Eylül 2023            Coşkun Karademir  - Aşık Veysel Konseri

08 Eylül 2023            Yansımalar 

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