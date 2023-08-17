Bodrum Opus Müzik Festivali | Ormanın sesi, Müziğin Rüyası
Orman yangınlarını önlemede büyük bir öneme sahip Frank Kaktüsünün yaygınlaştırılarak yetiştirilmesine dikkat çekmek hepimizin yüreklerini yakan yüzyılın felaketi 11 ilimizde gerçekleşen depremden zarar gören vatandaşlarımıza yardım toplamak amacıyla Opus Müzik Festivali bu yıl daha güçlü bir kadroyla 1-9 Eylül tarihlerinde 6 konserle birlikte geliyor.
Doğayı koruma konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen ve ikincisi düzenlenen Opus Müzik Festivali, bu yıl deprem mağduru vatandaşlara yardım konseri ile acılarına da ortak oluyor. Aynı zamanda yangınların yayılmasını durdurabilecek etkisi olan ve yüzde 80’i sudan oluşan Frenk kaktüsü (Opuntia ) bitkisinin de öne çıkarıldığı Festival, Bodrumlu’ lara unutulmaz bir müzikal ziyafeti sunuyor.
Opus Müzik Festivali’nde müziğin sesi doğaya dokunuyor
Opus Müzik Festivali, sadece klasik müziğin büyüleyici performanslarına ev sahipliği yapmakla kalmıyor, aynı zamanda doğanın gücü ve insanlığın bir araya geldiği bir platform olarak da öne çıkıyor. Bodrum’un muhteşem manzaraları eşliğinde düzenlenen bu etkinlik, sanatın, doğanın ve insanlığın uyum içinde dans ettiği unutulmaz anlara ev sahipliği yapıyor.
Bodrum’da Gün Batımı Konserleri
Festival kapsamında Türk ve Yabancı sanatçıların performanslarını sergileyeceği konserler Bodrum Kalesi, La Chic Bodrum’da gerçekleşiyor. 01-09 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek konserler ücretsiz olacak.
Festival Programı
Bodrum Kalesi
06 Eylül 2023 Flört Grubu - 100. Yıl Rock Konseri
07 Eylül 2023 Bekir Ünlüataer – Zeki Müren Konseri
09 Eylül 2023 Türk Yıldızları Senfoni Orkestrası
Murat Cem Orhan – Şef
Burcu Hancı
Jülide Özçelik
Burak Bilgili
Şenol Talınlı
Le Chic Bodrum
03 Eylül 2023 Coşkun Karademir - Aşık Veysel Konseri
08 Eylül 2023 Yansımalar