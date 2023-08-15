Boğaziçi Üniversitesi’nden Depreme Dayanıklı Şehirler Sergisi

Proje yöneticiliğini Boğaziçi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eser Çaktı ile Dr. Emin Yahya Menteşe’nin üstlendikleri, koordinasyonu Emine Öner’e ait “Yarının Depreme Dayanıklı Şehirleri” sergisi, Pattu Mimarlık iş birliğiyle hayata geçirildi. Birleşik Krallık Araştırma ve Yenilik (UKRI) birimine bağlı Küresel Sorunlar Araştırma Fonu (GCRF) tarafından desteklenen “Yarının Şehirleri” projesi kapsamında düzenlenen sergi, 6 Şubat 2023 depremleri ardından deprem olgusunu bilimsel arka planına ışık tutacak açılardan inceleyerek, yarının şehir tasarım ve planlama ilkelerine sosyal, yapısal, kurumsal ve mekânsal perspektiften yaklaşıyor.

“Toplumun Dahil Edildiği Kentsel Planlamayı Vurguladık”

Sergiyle ilgili bilgi veren Proje Yöneticisi Prof. Dr. Eser Çaktı, “Dünyada ve Türkiye’de yapılan projelerle depremin yer bilimleri kısmıyla ilgili birçok kez mesajlar verildi. Ama kampüslerde… Bizim burada yaptığımız ise depremin farklı boyutlarını anlaşılır biçimde göz önüne seren materyallerin kullanımıyla ilk defa bu kadar kamusal alanda sunmak oldu. Bu sayede ulaştığımız kitle hem sayı bakımından hem de yelpaze bakımından oldukça geniş.” şeklinde konuştu.

Yakın süreçte dünya genelinde risk disiplinin ağırlıklı olarak kent planlamasına evirildiğini, “Yarının Depreme Dayanıklı Şehirleri” sergisiyle bunun önemini işaret ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Çaktı, “Deprem mühendisleri ya da inşaat mühendisleri tekil yapıların risklerine odaklandılar. Oysa yaşadığımız kentleri birbirleriyle iletişim ve etkileşim halinde olan bir bütün olarak okumak gerektiğine inanıyoruz. Dolayısıyla yürüttüğümüz bu projenin ana konularından biri de bu.” dedi.

Proje yöneticilerinden Dr. Emin Yahya Menteşe ise serginin, kent tasarlayıcıların sıfır noktası olan toplum tabanına inip onların beklenti ve önceliklerine göre teknik bilgilerini sunmasının önemine dikkat çektiğini belirtti.

Ziyaretçilerin farklı risk parametrelerini önceleyerek oluşturabildikleri ve seçimlerinin analizlerini görebildikleri kent tasarım bölümünün de yer aldığı sergi, 27 Ağustos 2023 tarihine kadar Salt Beyoğlu’nda ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.