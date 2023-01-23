BORUSAN Sanat'ta bu hafta

Sezonun ilk konser kaydında Patrick Hahn yönetimindeki BİFO, piyanist Nikolay Lugansky’ye eşlik ederken, Borusan Quartet’in sahnesini Albion Quartet ile paylaştığı konser kaydı 29 Ocak Pazar günü saat 11.30’da yayında olacak.

Ağırladığı birbirinden değerli solist ve şefler ile adından övgüyle söz ettiren Borusan Sanat, konser deneyimini dijitale taşıyan çevrimiçi video platformu borusansanat.tv üzerinden yayınladığı ücretsiz konser kayıtlarıyla, bu sezon da izleyicilerini buluşturmaya devam ediyor. Her hafta müzikseverlere keyifli bir program sunacak olan platformda ilk konser yayını 22 Ocak’ta başladı. Patrick Hahn yönetimindeki BİFO’nun Schreker, Rachmaninov ve Prokofiev’in yapıtlarını seslendirdiği ve başarılı piyanist Nikolay Lugansky’nin konuk olduğu bu konser, 29 Ocak tarihine kadar yayında olacak.

Borusan Quartet’in, sahnesinde Albion Quartet’i ağırladığı 29 Ocak Pazar günü saat 11.30’da yayınlanacak konserde ise Say, Bartók ve Mendelssohn’un eserleri izleyenleri bekliyor. Konserin kaydı 29 Ocak-12 Şubat tarihleri arasında iki hafta süreyle yayında olacak.

Saat 11.00’den itibaren yayında olacak konserde, Aydın Büke ve Serhan Bali’nin konser öncesi keyifli sohbetleri de izlenebilecek.

Borusan Sanat’ta Şubat ayı dopdolu!

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası dünyaca ünlü şef ve solistleri ağırlarken, Borusan Müzik Evi seçkin konser programıyla müzikseverlere keyifli bir müzik deneyimi yaşatmaya devam ediyor. Borusan Quartet ise güçlü bir seçki ile müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Şubat ayının ilk konserinde yıldız sanatçılar!

9 Şubat Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek konserde Belçikalı orkestra şefi Karel Deseure yönetiminde BİFO, sezonun en dikkat çekici programlarından birine imza atacak ve “zorluk tanımayan kemancı” Valeriy Sokolov’u konuk edecek.

ÇEVRİMİÇİ GÖSTERİM / borusansanat.tv

BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI

22 Ocak 2023 Pazar 11.30

Patrick Hahn şef

Nikolay Lugansky piyano

AYDIN BÜKE ve SERHAN BALİ ile konser öncesi söyleşi

11.00-11.30

SCHREKER Schatzgräber Operası’ndan Senfonik İnterlüd

RACHMANINOV Piyano Konçertosu no.3, Re minor, op.30

PROKOFIEV Senfoni no.5, Si bemol Majör, op.100

BİFO’nun Patrick Hahn’ın yönetiminde sizlerle buluşacağı bu konserde, 20. yüzyılda Rus besteciliğinde öne çıkan müzik devlerinden Rachmaninov ve Prokofiev’in yapıtıları, lirik kompozisyonel üslubuyla bilinen Franz Schreker’in “Schatzgräber Operası’ndan Senfonik İnterlüd”ü ile birleşecek.

BORUSAN QUARTET & ALBION QUARTET

29 Ocak 2023 Pazar 11.30

BORUSAN QUARTET

Esen Kıvrak keman

Nilay Sancar keman

Efdal Altun viyola

Çağ Erçağ viyolonsel

ALBION QUARTET

Tamsin Waley-Cohen keman

Emma Parker keman

Ann Beilby viyola

Nathaniel Boyd viyolonsel

AYDIN BÜKE ve SERHAN BALİ ile konser öncesi söyleşi

11.00-11.30

SAY Boşanma, op.29, yaylı çalgılar dörtlüsü için

BARTÓK Yaylı Çalgılar Dörtlüsü no.3

MENDELSSOHN Yaylı Çalgılar Sekizlisi, Mi bemol Majör, op.20

Başarılarıyla adından söz ettiren iki yaylı çalgılar dörtlüsü, yeni sezonun bu ilk konserinde oda müziğinin mihenk taşı olarak görülen yapıtlara imza atıyor. Topluluğumuzun, Say’ın kendi hayatından yola çıkarak bestelediği Boşanma yapıtını yorumladığı bu konserde Albion Quartet, Bartók’un üç numaralı Yaylı Çalgılar Dörtlüsü’nü seslendiriyor. Bu dikkat çekici konser, sekizlinin Mendelssohn yorumuyla taçlanıyor.