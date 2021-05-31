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Borusan Sanat'ta bu hafta neler var?

Borusan Sanat, bu hafta dijital platformlar üzerinden yayınladığı konserleri ile yaza merhaba diyor.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 21:00
Borusan Sanat'ta bu hafta neler var?

Borusan Sanat'ta bu hafta neler var?

 

Haziran ayının ilk konseri ile Borusan Klasik, 3 Haziran Perşembe günü saat 19.00’da, Rengim Gökmen yönetimindeki BİFO’nun, flüt sanatçısı Bülent Evcil’e eşlik edeceği konserin yanı sıra; 6 Haziran Pazar günü saat 11.30’da borusansanat.tv’de BİFO’nun daimi konuk şefi Patrick Hahn müzikseverlerle buluşacak.

Borusan Klasik’te radyo konserleri Haziran ayı boyunca devam ediyor. 3 Haziran Perşembe günü Rengim Gökmen yönetimindeki BİFO, ünlü flüt sanatçısı Bülent Evcil’e eşlik ettiği, konserde Barok dönemin sembol isimlerinden Bach ve Klasik dönemin önemli bestecilerinden Haydn’ın eserlerini yorumlayacak. Johann Sebastian Bach’ın Orkestral Süiti ile başlayacak konserde, Joseph Haydn’ın Veda adlı 45. Senfonisi’ni seslendirilecek.

 Konser öncesinde ise Aydın Büke ve Serhan Bali ile keyifli bir söyleşi Borusan Klasik’te dinleyicileri bekliyor. 

Patrick Hahn, borusansanat.tv’de!

Çevrimiçi video platformu borusansanat.tv, yayınladığı ücretsiz konser kayıtlarıyla dünyaca ünlü solist ve şefleri ağırlayarak farklı dönem ve stillerine ait eserleri dinleyicileri ile buluşturmaya devam ediyor.

Borusan Sanat, Haziran ayına BİFO’nun daimi konuk şefi Patrick Hahn yönetimindeki “BİFO & Patrick Hahn” başlıklı BİFO konseri ile merhaba diyor. Dünyaca ünlü Avusturyalı şef Hahn yönetimindeki BİFO, izlenimci müziğin temsilcilerinden Ravel, Ives ve 18. yüzyıl Batı müziğinin en büyük temsilcilerinden olan Mozart’ın eserlerini yorumlayacak.

6 Haziran Pazar günü saat 11.30’da Hahn yönetiminde BİFO, Ravel’in piyano dağarcığından orkestraya daha sonra da bale müziği repertuvarına kazandırdığı renkli yapıtı Kaz Ana Süiti, Charles Ives’ın Pulitzer Müzik Ödüllü yapıtı Kamp Buluşması başlıklı 3. Senfoni’si ve tüm zamanların esin kaynağı Mozart’ın ünlü Haffner Senfonisi’ni yorumlayacak. Konser öncesi yayınında ise Serhan Bali keyifli sohbetleriyle borusansanat.tv’de olacak.

 

Sumru Ağıryürüyen & Orçun Baştürk Borusan Müzik Evi’nde!

Borusan Klasik radyonun sevilen programı “Borusan Müzik Evi”, çağdaş müzik ve disiplinlerarası performansları dinleyicilerine sunmaya devam ediyor. 4 Haziran Cuma günü saat 23.00’te, Sumru Ağıryürüyen & Orçun Baştürk topluluk isimleriyle SO Duo, daha önce yayınlanan ve büyük beğeni toplayan farklı dönem ve türlerdeki seçkileri bir kez daha dinleyicilerle Borusan Müzik Evi’nde buluşacak.  

Karnaval.com üzerinden yayın yapan Borusan Klasik’e internette karnaval.com/borusanklasikdinle adresinden, mobil ortamda iPhone (App Store) ve Android (Google Play Store) cihazlarınıza indireceğiniz “Karnaval” uygulamasıyla, iPad için yine App Store’dan indireceğiniz “Karnaval Radyo” uygulamasıyla dinleyebilirsiniz.

ÇEVRİMİÇİ RADYO YAYINI / Borusan Klasik

3 Haziran 2021 Perşembe 19.00

18.40 Konser Öncesi Söyleşi: Aydın Büke ve Serhan Bali

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası

Rengim Gökmen şef 

Bülent Evcil flüt ●

BACH Orkestra Süiti No.2, Si minör, BWV1067 ●

HAYDN 45. Senfoni, Fa diyez minör, “Veda”, Hob.I:45

ÇEVRİMİÇİ GÖSTERİM / borusansanat.tv

6 Haziran 2021 Cumartesi 11.30

11.00 Konser Öncesi Söyleşi: Serhan Bali

“BİFO & Patrick Hahn”

Patrick Hahn şef

MOZART Senfoni no.35, Re Majör, ”Haffner”, K 385

RAVEL Kaz Ana Süiti

IVES Senfoni no.3, S.3 (K.1A3), “Kamp Buluşması”

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BorusanBorusan Sanat
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