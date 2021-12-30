Borusan Sanat'ta İkinci Dönem Heyecanı!

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın (BİFO), 2022 sezonunu boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek konserlerinin Ocak, Şubat ve Mart ayı kapsayan programında, eşlik edeceği solistler arasında, Gökhan Aybulus, María Dueñas, Diego Matheuz, Kian Soltani yer alırken, onursal şef Gürer Aykal, BİFO daimi konuk şefi Patrick Hahn ve Ryan Mcadams BİFO’yu yönetecek.

Borusan Müzik Evi’nde eklektik bir program!

Müzikte yeni, renkli ve özgün olanı takip eden Borusan Müzik Evi, sahnesinde ağırladığı birbirinden farkı sanatçıların çığır açan çalışmalarını dinleyicilerine ulaştırmaya devam ediyor! 13 Ocak’tan itibaren ikinci dönem konserlerine devam edecek olan Borusan Müzik Evi, Anıl Eraslan, Şevket Akıncı, Korhan Argüden, Ali Onur Olgun, Oğuz Büyükberber Trio, Sigrid Horn, LBT, Bloom In Dot ve Rycardo Moreno Trio gibi değerli isimleri ağırlamaya hazırlanıyor!

Borusan Quartet, “Piyano ile Bir Akşam” keyfi sunuyor!

Müzikseverler tarafından her konseri ilgiyle takip edilen oda müziği topluluğu Borusan Quartet, ikinci dönem programında genç piyanist Iraz Yıldız’ı konuk ederek klasik müzik devlerinden Schumann, Ravel, Grieg, Satie ve Chopin’in yapıtlarından bir seçki sunacak.

borusansanat.tv’de ücretsiz konser yayınları başlıyor!

Borusan Müzik Evi, Borusan Quartet ve BİFO tarafından gerçekleştirilen ve beğeni ile takip edilen konserlerin kayıtları yeniden borusansanat.tv platformu üzerinden yayınlanacak.

BİFO ve Borusan Quartet konserleri radyodan canlı yayında!

Borusan Klasik, BİFO ve Borusan Quartet konserlerini yayınlamaya devam edecek. Karnaval.com üzerinden yayın yapan Borusan Klasik’e internette karnaval.com/borusanklasikdinle adresinden, mobil ortamda iPhone (App Store) ve Android (Google Play Store) cihazlarınıza indireceğiniz “Karnaval” uygulamasıyla, iPad için yine App Store’dan indireceğiniz “Karnaval Radyo” uygulamasıyla dinleyebilirsiniz.

Borusan Sanat’ın sezon boyu düzenlediği tüm konserlerin biletleri passo.com.tr ve PASSO Mobil Uygulaması’ndan satın alınabilecek. Etkinliklerde PDF bilet ve karekod gibi dijital bilet seçenekleri sunulacak ve etkinliklere mobil cihazlardan konser özelinde belirlenen karekod gösterilerek girilebilecek.