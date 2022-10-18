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Boşnak Halk kıyafetleri sergisi açılıyor

“Sandık Kokusu” Sergisi’nde kırlentlerden mintanlara 200 parça yer alıyor

18 Ekim 2022 Salı 17:32
Boşnak Halk kıyafetleri sergisi açılıyor

Boşnak Halk kıyafetleri sergisi açılıyor


Moda Tasarımcısı Müesser Kurt Balkan Kültürünü, özel koleksiyonunda bulunan Boşnak halk kıyafetlerinin yer alacağı “Sandık Kokusu” Sergisi ile yaşatmaya devam ediyor. 21 Ekim – 4 Aralık 2022 tarihleri arasında Pendik-Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’nde açık kalacak sergide 200 parça yer alıyor. 

1967 yılında ailesiyle birlikte Yugoslavya’dan Türkiye’ye göç eden moda tasarımcısı Müesser Kurt, Balkan kültürünü düzenlediği defileler ve açtığı sergiler ile tanıtıyor. Balkan kültürünün kaybolmaması için Balkan halk kıyafetlerini toplayan Kurt oldukça geniş bir koleksiyona sahip. Kurt, defilelerinde de yeni dikimlerin yanı sıra orijinal ürünleri de kullanmaya özen gösteriyor. Sergide ipek bürümcük dokuma gömlekler, günümüze ustalarının kalmadığı 100 yıllık oyalar, Boşnak günlük kıyafetler, sırma işli cepkenler, dünyada sadece Boşnaklara özgü kısa kanatlı yelek ve mintan takımlar, oyalar, duvar sarma işleri, kırlentler yer alıyor.

Hedefinin bir Balkan Göç Müzesi kurulması olduğunu söyleyen Müesser Kurt, “İstanbul bir Balkan şehri kadar Balkanlı barındırıyor. Sandık Kokusu Sergisi’nde görülecek elbise, yelek, işleme, desen, başlık, şalvar, gelinlik kendi döneminin kokusunu, rengini, zarafetini, inceliğini, motifini gösteriyor; o kıyafeti giyen kimsenin acısını, sevincini, mutluluğunu, hüznünü kısacası yaşanmış anılarını bugüne taşıyor, bizlere ulaştırıyor. Bir Balkan Göç Müzemiz yok ne yazık ki. Eski anılardaki tüm materyaller artık yok olmaya başladı. Ben bulduklarını toplayıp, sergileyip bu konuda bir akım başlatmak istiyorum. Bu sergiden sonra Saraybosna ve Belgrad’da da birer sergi açacağım. Ama öncesinde eksik bulduğum ya da tamamlamak istediğim ürünler konusunda tekrar Balkanlara gidip daha neler toplayabiliriz diye bakmak istiyorum. Herkesin müze için elindeki uygun malzemeleri getirmesini arzu ediyorum” dedi.

Sergiyi gezenlerin sergideki yazıları da okumasını isteyen Kurt, “Kıyafetlerin hikâyelerinin bilinmesini istedim. Ziyaretçilerin sergiyi sadece görsel olarak bakıp çıkmalarını istemedim. Her ürünün kaçıncı yıla ait olduğunun, kime ait olduğunun, bu sergiye neden layık görüldüğünün bilinmesini istedim, bu nedenle hikayelerini anlattım” diye belirtti.

Sergi 21 Ekim 2022, Cuma günü saat 14:00’de Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in ve Kosova Prizrenliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Gülen Aksu Türker’in de katılacağı tören ile açılacak. 

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SergiSergisi
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