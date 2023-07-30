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BTC Türk 10.yıl konserleri başlıyor

BtcTurk 10.yıl konserleri yarın start alıyor.İstanbul Harbiye, Bodrum, Çeşme ve Altınoluk’ta yapılacak konserlerde Emir Can İğren, Levent Yüksel, Sıla, Koray Avcı, Sertab Erener,  Candan Erçetin gibi ünlü isimler sahne alacaklar.

30 Temmuz 2023 Pazar 22:09
BTC Türk 10.yıl konserleri başlıyor

BTC Türk 10.yıl konserleri başlıyor

   BtcTurk 10.yıl konserleri yarın start alıyor.İstanbul Harbiye, Bodrum, Çeşme ve Altınoluk’ta yapılacak konserlerde Emir Can İğren, Levent Yüksel, Sıla, Koray Avcı, Sertab Erener,  Candan Erçetin gibi ünlü isimler sahne alacaklar.BtcTurk konser biletlerini sanatseverler Biletix’ten alabilecekler.Konser programı şöyle;

01 Ağustos Salı Bodrum Antik Tiyatro Emir Can İğrek

02 Ağustos Çarşamba Çeşme Açıkhava Tiyatrosu Levent Yüksel

05 Ağustos Cumartesi Altınoluk Amfi Tiyatro Koray Avcı

09 Ağustos Çarşamba Bodrum Antik Tiyatro Sertab Erener

10 Ağustos Perşembe Bodrum Antik Tiyatro Sagopa Kajmer

16 Ağustos Çarşamba Altınoluk Amfi Tiyatro Sıla

20 Ağustos Pazar Altınoluk Amfi Tiyatro Dolu Kadehi Ters Tut

27 Eylül Çarşamba İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Sıla

28 Eylül Perşembe İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Sıla

29 Eylül Cuma İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Buray

30 Eylül Cumartesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Candan Erçetin

02 Ekim Pazartesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Kenan Doğulu

Son Güncelleme: 30.07.2023 22:25
Anahtar Kelimeler:
BTC TürkLevent YükselCandan ErçelikSertab ErenerSıla
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