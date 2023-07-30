BTC Türk 10.yıl konserleri başlıyor
BtcTurk 10.yıl konserleri yarın start alıyor.İstanbul Harbiye, Bodrum, Çeşme ve Altınoluk’ta yapılacak konserlerde Emir Can İğren, Levent Yüksel, Sıla, Koray Avcı, Sertab Erener, Candan Erçetin gibi ünlü isimler sahne alacaklar.BtcTurk konser biletlerini sanatseverler Biletix’ten alabilecekler.Konser programı şöyle;
01 Ağustos Salı Bodrum Antik Tiyatro Emir Can İğrek
02 Ağustos Çarşamba Çeşme Açıkhava Tiyatrosu Levent Yüksel
05 Ağustos Cumartesi Altınoluk Amfi Tiyatro Koray Avcı
09 Ağustos Çarşamba Bodrum Antik Tiyatro Sertab Erener
10 Ağustos Perşembe Bodrum Antik Tiyatro Sagopa Kajmer
20 Ağustos Pazar Altınoluk Amfi Tiyatro Dolu Kadehi Ters Tut
27 Eylül Çarşamba İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Sıla
28 Eylül Perşembe İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Sıla
29 Eylül Cuma İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Buray
30 Eylül Cumartesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Candan Erçetin
02 Ekim Pazartesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Kenan Doğulu